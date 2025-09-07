الأزمة الإنسانية تتفاقم في شرق أفغانستان

شهدت ولاية كونار شرق أفغانستان زلزالا مدمرا، أودى بحياة أكثر من ألفي شخص، وسط دمار واسع للمنازل والبنية التحتية، وانقطاع مصادر العيش عن مئات الآلاف من السكان.

وعرقل الطابع الجبلي الوعر للمنطقة جهود الإنقاذ، حيث تفتقر القرى المتضررة إلى الطرق المعبدة ومهابط المروحيات، ما اضطر فرق الإغاثة إلى نقل الجرحى على نقالات بدائية لمسافات طويلة. وأكدت تقارير إغاثية أن معظم المستشفيات والمدارس دُمرت بالكامل، بينما بقيت نسبة ضئيلة من المنازل صامدة.

وأفادت الأمم المتحدة بأن نحو 500 ألف شخص تأثروا بالزلزال، نصفهم من الأطفال، مشيرة إلى أن الطرق والجسور ومصادر المياه تعرضت لانهيارات وانقطاعات زادت من المخاطر الصحية. كما أدى تدمير المرافق إلى بقاء آلاف العائلات دون مأوى، حيث يضطر السكان للعيش في العراء في ظل ظروف مناخية قاسية.

وتزامنت الكارثة مع هطول أمطار غزيرة تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية، مما فاقم الوضع الإنساني. وتواجه المجتمعات المتضررة خطر تفشي الأمراض، ونقصا حادا في المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب.