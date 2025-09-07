شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ، عادل الجبير، بمدينة تشيرنوبيو الإيطالية في جلسة حوارية عن تطورات التوازن الجيوسياسي، وذلك ضمن النسخة الـ«51» من منتدى البيت الأوروبي «أمبروزيتي».
واستعرض الجبير، خلال الجلسة، دور المملكة المحوري في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك لمكانتها وأهميتها العالية في المجتمع الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر المملكة تشارك في منتدى أمبروزيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.