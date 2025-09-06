سمكة قرش تقتل رجلاً قبالة شاطئ سيدني

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت الشرطة الأسترالية إن "سمكة قرش كبيرة" نهشت رجلاً حتى الموت في المياه قبالة شمال سيدني السبت، ما أدى إلى إغلاق العديد من الشواطئ.

ونقلت صحيفة "ديلي تلغراف" عن شهود عيان أن الرجل كان يمارس رياضة ركوب الأمواج بين شاطئَي لونغ ريف ودي واي.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز إن الضحية لاقى حتفه "بعدما نهشته سمكة قرش كبيرة على ما يبدو"، مشيرة إلى أن جزءين من لوح ركوب الأمواج الخاص به أخذتا لفحص جنائي.

وهذا أول هجوم قاتل لسمكة قرش في سيدني منذ الهجوم الذي أودى بحياة مدرب غوص بريطاني يبلغ 35 عاما في فبراير 2022 في ليتل باي، إلى الجنوب. ويعود تاريخ الهجوم المميت السابق في سيدني إلى العام 1963.

وعقب الهجوم الأخير، أغلقت العديد من الشواطئ في المنطقة "حتى إشعار آخر".

وأفادت الشرطة بأن أجهزة الطوارئ هرعت إلى مكان الحادث بعد إبلاغها بأن الرجل الذي لم تُحدَّد هويته، يعاني "إصابات خطرة".