تفاصيل اجتياز جنود إسرائيليين للحدود الأردنية

القاهرة - كتب محمد نسيم - نقلت قناة المملكة الأردنية ، مساء اليوم الخميس 4 أيلول 2025 ، عن مصدر مطلع تعليقه على ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول اجتياز جنود إسرائيليين للحدود الأردنية.

وقال المصدر إن هذا الحدث الأمني الحدودي وقع في 27 آب الماضي، إذ اجتاز 8 جنود الحدود الأردنية لمسافة قصيرة مما اضطر قوات حرس الحدود الأردنية بموجبها إلى توقيفهم جميعاً.

وأشار المصدر إلى أنه وبعد إجراء التحقيقات اللازمة من قبل الأجهزة الأمنية والتي أظهرت تخطيهم للحدود بالخطأ، تم الإفراج عنهم وتسليمهم للجانب الإسرائيلي وفقاً لاتفاقية الحدود الأمنية بين الطرفين.

المصدر : وكالات