من الهجرة إلى غزة: ملفات الخارجية البريطانية بيد إيفيت كوبر

الرياص - اسماء السيد - أجرى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تعديلاً وزارياً، يوم الجمعة شمل عدداً من الحقائب الهامة، على رأسها حقيبة الخارجية.

جاءت هذه الخطوة بعد استقالة نائبة رئيس الحكومة ووزيرة الدولة للإسكان، أنغيلا راينر، على خلفية مشكلات ضريبية.

وعُيّن ديفيد لامي خلفاً لراينر، بالإضافة إلى تولّيه منصب وزير العدل بدلاً من شبانة محمود التي حصلتْ على حقيبة الداخلية في هذا التعديل.

وخلفاً للامي، تولّت وزارة الخارجية إيفيت كوبر، التي كانت وزيرة للداخلية.

وبوجود راشيل ريفز في منصب وزيرة الخزانة، تكون هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي تجتمع فيها ثلاث نساء في هذه المناصب الهامّة في بريطانيا.

PA Media إيفيت كوبر دخلت العمل السياسي منذ عام 1997 كعضوة في البرلمان البريطاني

وفي انتظار إيفيت كوبر عدد من المهام الصعبة، لا سيما بالنسبة لوزير خارجية جديد، على رأس تلك المهام: نزاعات الشرق الأوسط وحرب أوكرانيا.

وفي غضون أيام يتعين على كوبر حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث من المنتظر أن تعترف المملكة المتحدة بدولة فلسطينية، ما لم تتخذ إسرائيل خطوات حقيقية لإنهاء الوضع المأساوي في غزة.

وعلى الرغم من أن كوبر لم تشغل من قبل منصباً رسمياً ينطوي على مهام دولية، إلا أنها تعتبر أحد أكثر أعضاء هذه الحكومة خبرة وتمرّساً في العمل السياسي.

ماذا نعرف عن وزيرة الخارجية البريطانية الجديدة؟

PA Media إيفيت متزوجة وأُمّ لثلاثة أبناء

من مواليد مارس/آذار 1969 بمدينة إنفرنيس، جنوبي هايلندز باسكتلندا.

درست الاقتصاد والعلوم السياسية.

في عام 1997، أصبحت عضوة في برلمان ويستمنستر.

في عام 2005، تولّت منصب وزيرة الدولة للإسكان والتخطيط في حكومة توني بلير.

في عام 2008، أصبحت أمينة عامة لوزارة الخزانة في حكومة غوردون براون.

في عام 2009، شغلت منصب وزيرة الدولة لشؤون العمل والمعاشات التقاعدية، في حكومة براون.

ما بين 2010 و2011، شغلت منصب وزيرة خارجية الظل تحت رئاسة إد ميليباند.

في عام 2015، ترشحت لقيادة حزب العمال، والتي فاز بها جيريمي كوربين.

في عام 2021، شغلت منصب وزيرة الداخلية في حكومة الظل تحت رئاسة كير ستارمر.

في يوليو/تموز 2024، تولّت منصب وزيرة الداخلية في حكومة ستارمر.

في سبتمبر/أيلول 2025، أصبحت وزيرة للخارجية في حكومة ستارمر.

وبعد تولّيها وزارة الداخلية، في يوليو/تموز 2024، أشرفت كوبر على ملفّ الهجرة وبذلت جهوداً لتقليص أعداد قوارب المهاجرين التي تعبر القنال الإنجليزي - وهي مشكلة تمثل صُداعاً لرئيس الوزراء البريطاني ستارمر وتعدّ إحدى أولوياته.

وخلال الأشهر الأخيرة، تفاوضت كوبر بخصوص اتفاقات بين بلادها وكل من فرنسا وألمانيا للتصدّي للهجرة غير الشرعية.

وكانت كوبر من معارضي البريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) بشدّة؛ حيث كانت ترى ذلك مدمراً اقتصادياً للمملكة المتحدة.

وإيفيت كوبر متزوجة من السياسي والصحفي والخبير الاقتصادي البريطاني إد بالس، كما أنها أُمّ لثلاثة أبناء.