باكستان.. إجلاء 100 ألف شخص بسبب تهديد من الفيضان بإقليم السند

ابوظبي - سيف اليزيد - إسلام آباد (وكالات)

قامت السلطات في إقليم السند جنوبي باكستان بإجلاء أكثر من 100 ألف شخص من مناطق منخفضة على طول نهر السند، حسبما ذكر متحدث باسم الحكومة أمس، بعدما حذرت الهند المجاورة من عبور الفيضان للحدود بسبب فتح أحد السدود.

وتمت عمليات الإجلاء فيما نفذ رجال الإنقاذ عملية إنقاذ كبرى في إقليم بنجاب شرقي البلاد، حيث تسببت الفيضانات جراء هطول الأمطار الموسمية لأسابيع وامتلاء السدود في الهند في نزوح نحو 1.8 مليون شخص منذ أغسطس.

وتسببت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية منذ أواخر يونيو في وفاة ما يربو على 900 شخص في شتى أرجاء باكستان، وفقاً لمسؤولي هيئة إدارة الكوارث.

وأخطرت الهند إسلام آباد عبر القنوات الدبلوماسية أمس، باحتمال عبور الفيضان للحدود، وفقاً للهيئة الوطنية لإدارة الكوارث والسلطات المحلية.

وأسفر هطول الأمطار الموسمية لأسابيع بصورة أغزر من المعتاد مصحوبة بإطلاق مياه من السدود في الهند عن فيضان الأنهار في إقليم البنجاب إلى مستويات خطرة.