تعديل وزاري واسع على حكومة ستارمر

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: بعد ساعات من استقالة نائبة رئيس الوزرا ءالبريطاني ونائبة زعيمة حزب العمال الحاكم، أجرى السير كير ستارمر تعديلًا وزاريًا على حكومته.

هذا أول تعديل وزاري كبير لتارمر على حكومته العمالية منذ توليه منصبه في يوليو من العام الماضي.

وفي الآتي من شملهم التعديل الوزاري اليوم الجمعة:

راشيل ريفز - تحتفظ بمنصبها كوزيرة للخزينة

ديفيد لامي - ينتقل من وزير الخارجية إلى وزير العدل، وسيصبح أيضًا نائبًا لرئيس الوزراء

شبانة محمود - تنتقل من وزيرة العدل إلى وزيرة الداخلية

إيفيت كوبر - تنتقل من وزيرة الداخلية إلى وزيرة الخارجية

بات ماكفادين - وزيرًا للعمل والمعاشات، ويتولى مسؤولية المهارات في وزارة التعليم

ستيف ريد - ينتقل من وزير البيئة إلى وزير الإسكان

دارين جونز - يحتفظ بمنصبه الحالي، ولكنه أصبح الآن أيضًا مستشارًا لدوقية لانكستر

بيتر كايل - ينتقل من وزير التكنولوجيا إلى وزير الأعمال

ليز كيندال - تنتقل من وزيرة المعاشات إلى وزيرة العلوم

إيما رينولدز - تترك منصبها كوزيرة للخزانة وستصبح الآن وزيرة للبيئة

دوغلاس ألكسندر - ينتقل من وزير التجارة إلى وزير شؤون اسكتلندا

جوناثان رينولدز - يترك منصبه كوزير للأعمال ويصبح رئيسًا لحزب العمال

السير آلان كامبل - ينتقل من رئيس لحزب العمال ويصبح قائدًا لحزب العمال

وبموجب التعديل، أُقيلت لوسي باول من منصبها كرئيسة لمجلس العموم. كما أُقيل إيان موراي، ووزير شؤون اسكتلندا.