بـ 45 مليون دولار.. "غوغل" توقع عقدا مع مكتب نتنياهو لنفي المجاعة بغزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - كشف موقع "دروب سايت نيوز"، اليوم الخميس، أنّ شركة "غوغل" أبرمت عقداً مع مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، بقيمة 45 مليون دولار، يهدف إلى تضخيم الدعاية الإسرائيلية عبر منصاتها، وفي مقدمتها يوتيوب.

وأوضح الموقع أنّ العقد، الذي بدأ أواخر حزيران/يونيو الماضي لمدة 6 أشهر، يصف الحملة الإعلانية صراحة بأنها "هاسبارا"، أي الدعاية الحكومية الإسرائيلية، ويضع غوغل في موقع "الجهة الرئيسية" الداعمة لرسائل نتنياهو.

ويهدف العقد إلى تنفيذ حملات دعائية عبر منصات "غوغل"، تنكر وجود مجاعة في غزة ، وتبرر الحرب الإسرائيلية المستمرة على الفلسطينيين.

المصدر : الميادين