قطر تزيل إرث الفايد والطابع المصري في هارودز

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: تقدم متجر هارودز الشهير في لندن بطلب إلى السلطات المحلية لإزالة التماثيل الخاصة بمالكها السابق الملياردير المصري محمد الفايد، الذي كان يوصف بـ"الفرعون المصري"، من داخل المتجر.

وقدمت الشركة المالكة للمتجر خططا مفصلة لتجديد قاعتها ذات الطابع المصري والتي تشمل السلم المتحرك المكون من خمسة طوابق، حيث توجد حاليا تماثيل نصفية للفايد على هيئة فرعون.

وجاء هذا الإجراء في أعقاب فيلم وثائقي بثته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عام 2024، اتهمت فيه أكثر من 20 موظفة سابقة في هارودز الملياردير المصري، الذي توفي عام 2023 عن عمر ناهز 94 عاما، بالاعتداء عليهن جنسيا.

ولا يزال تحقيق الشرطة الذي فتح بعد بث الوثائقي جاريا حتى الآن. وأفادت شرطة العاصمة لندن لشبكة "سي إن إن" بأنها تحقق حاليا في ادعاءات أكثر من 140 ضحية مزعومة.

ووفقا للفيلم الوثائقي، ذكرت واحدة من الضحايا أنها تعرضت للاعتداء وهي في الخامسة عشرة من عمرها، بينما كان الفايد في التاسعة والسبعين.

ووقعت هذه الاعتداءات المزعومة في مواقع متعددة، منها مبنى شقق الفايد الفاخرة في لندن، وفندق ريتز في باريس الذي كان يملكه، وكذلك فيلا وندسور في باريس التي استأجرها وكانت في السابق مقر إقامة الملك البريطاني السابق إدوارد الثامن وزوجته واليس سيمبسون.

محو إرث الفايد

ووفقاً لتقرير "سي إن إن" وشبكة RT الروسية، يعمل المتجر حاليا على تسوية المطالبات المقدمة من الموظفات الحاليات والسابقات، ويسعى لمحو الإرث المرتبط بالفايد داخل المتجر. وينص الطلب المقدم إلى مجلس كنسينغتون وتشيلسي في لندن على أن "السلم المتحرك المصري يحتفي صراحة بالفايد، ويتضمن 16 تمثالا ضخما لوجهه".

وتجدر الإشارة إلى أن متجر هارودز قد بيع من قبل الفايد لجهاز قطر للاستثمار عام 2010، وقد نأى المتجر بنفسه بشكل واضح عن مالكه السابق. وفي بيان منشور على موقعه الإلكتروني، وصف المالكون الحاليون للمتجر بأنهم "يشعرون بالفزع" من الادعاءات، مؤكدين أن هارودز الحالي هو "مؤسسة مختلفة تماما" عن تلك التي كان يسيطر عليها الفايد بين عامي 1985 و2010.

ووفقا للبيان نفسه، استلهم الفايد، المولود في الإسكندرية، من تراثه المصري في تجديد المتجر، حيث توجد 16 رأسا ضخما لامرأة على مستويات متناوبة من السلم المتحرك، مستوحاة من تمثال نفرتيتي، بينما تجسد الرؤوس الأخرى صورته الشخصية.

التماثيل تذكير بالجرائم الجنسية للفايد

وشدد البيان على أن "مزاعم الاعتداء الجنسي دمرت سمعة الفايد، وأصبحت التماثيل النصفية الضخمة له تذكيرًا بصريًا بجرائمه".

من جهته، أكد متحدث باسم هارودز لشبكة "سي إن إن، أن هناك" خطط تجديد، مشيرا إلى أن المتجر يستثمر بكثافة منذ تغيير الملكية لإعادته إلى إرثه العريق مع مواكبة متطلبات تجارة التجزئة الحديثة.

ونظرا لأن المبنى تاريخي ومحمي قانونيا، فإن أي تغييرات تتطلب تقييمات مطولة وتنسيقا مع جهات عديدة. وقد عمل المتجر على تسريع مشروع إعادة تطوير السلالم المتحركة المصرية بعد الاستماع إلى آراء الناجيات، وقدم طلب الموافقة على التخطيط، ومن المقرر صدور قرار بشأنه في الثاني والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) القادم.

إجراءات ضد ورثة الفايد

كما أفاد المتجر بأن أكثر من 100 ناجية قد انضممن حتى الآن إلى برنامج هارودز للتعويضات، حيث يتلقى المؤهلات منهن استشارات قانونية وتعويضات مالية. وتدرس الشركة أيضا اتخاذ إجراءات قانونية ضد ورثة الفايد.

وفي بيان صدر أمس الخميس، أوضحت الشركة المالكة لهارودز أنها قدمت في يونيو (حزيران) الماضي طلبا إلى المحكمة العليا لتعيين منفذين محترفين لإدارة تركة محمد الفايد بمسؤولية، مما يتيح للناجيات غير المرتبطات بهارودز تقديم مطالبات مباشرة ضد الورثة، كما يتيح للمتجر طلب مساهمة في التعويضات التي دفعها عن أفعال الفايد.