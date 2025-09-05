الجيش النيجيري يقتل أكثر من 28 مسلحا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال متحدث باسم القوات الجوية النيجيرية، اليوم الخميس، إن القوات قتلت أكثر من 15 من مقاتلي الجماعات الإرهابية في غارة جوية على مخبأ لهم في غابة "سامبيسا" بولاية بورنو في شمال شرق البلاد.

وتواجه نيجيريا، منذ 16 عاما، تمردا يشنه إرهابيون في الشمال الشرقي تقوده جماعة بوكو حرام المتطرفة، مما تسبب في وقوع خسائر بشرية كبيرة وعمليات نزوح وأزمة إنسانية متفاقمة.

وقال إيهيمن إجودام الضابط في سلاح الجو إن العملية، التي نفذتها القوات في الثالث من سبتمبر الجاري، استهدفت قياديين على صلة بهجمات وقعت في الآونة الأخيرة. وأوضح أن الغارة جاءت بعد معلومات مخابرات وعمليات رصد أكدت وجود نشاط للإرهابيين في المنطقة.

وأضاف أن الغارة الجوية دمرت منشآت رئيسية كان يستخدمها المتطرفون. ولم يذكر اسم الجماعة، لكن منطقة "سامبيسا" معروفة بوجود جماعة بوكو حرام المتشددة.

في عملية منفصلة، ذكر الجيش أن قواته قتلت 13 إرهابيا من بوكو حرام بعد صد كمين لقافلة عسكرية في بورنو. وقع الهجوم، أمس الأربعاء، فيما كان الجنود يرافقون شاحنات مساعدات إنسانية على طريق جوبيو-داماساك.

وفجر الإرهابيون عبوتين ناسفتين بدائيتين وأطلقوا النار، لكن القوات بادلتهم إطلاق النار، مما تسبب في مقتل 13 وأجبر آخرين على الفرار.