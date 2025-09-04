استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، في الرياض اليوم، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها مستجدات الأحداث في فلسطين.



كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد والرئيس الإماراتي يستعرضان العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.