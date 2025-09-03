بوتين وشي يتهامسان عن الشباب دائم والحياة بلا نهاية .. والميكروفون On

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: سجّل ميكروفون مفتوح ما لم يُرِد أحد أن يسمعه علناً: حديثاً جانبياً بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جينبينغ عن تطورات زراعة الأعضاء، وإمكانات الوصول إلى "الخلود البيولوجي".

الحديث جرى على هامش عرض عسكري مهيب في بكين، لكن ما كشفه الصوت فاق صدى العرض نفسه.

فلاديمير بوتين وشي جينبينغ، اللذان يتوليان الحكم منذ 25 و13 عاماً على التوالي، لم يُظهرا حتى الآن أي نية للتنحي عن السلطة. ومع ذلك، فإن مضمون الحديث الخاص بينهما يوحي بأن رؤيتهما تتجاوز الشؤون الاقتصادية والسياسية، إلى ما هو أبعد: الحياة نفسها.

اللحظة: ميكروفون يلتقط ما لم تُحضره الكلمات الرسمية

المشهد وقع اليوم الأربعاء، بينما كان بوتين وشي يسيران جنباً إلى جنب في ساحة تيانانمين، يتقدمان صفوف زعماء أجانب حضروا العرض العسكري إحياءً للذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية.

وفي بث مباشر نقله تلفزيون الصين المركزي (CCTV)، سُمع مترجم بوتين يقول باللغة الصينية:

"التكنولوجيا الحيوية تتطور باستمرار... يمكن زراعة الأعضاء البشرية باستمرار. كلما طالت حياتك، أصبحت أصغر سناً، بل ويمكنك الخلود".

لم تمر سوى لحظات حتى جاء صوت شي جينبينغ، من خارج الكادر المرئي، قائلاً:

"يتوقع البعض أن البشر قد يعيشون في هذا القرن حتى عمر 150 عاماً".

ما سُجّل لم يكن جزءاً من جدول الخطابات، ولا من الخطة الإعلامية، لكنه خرج للعلن عبر ميكروفون ظنّه الجميع صامتاً.

الترجمة تكشف أبعادًا أعمق

وقد نُقل هذا الحوار عبر مترجمَيْن، أحدهما للغة الصينية لصالح بوتين، والآخر للغة الروسية لصالح شي، ثم تُرجم لاحقًا إلى اللغة الإنجليزية بواسطة هيئة الإذاعة البريطانية.

وجاء في الترجمة أن مترجم شي قال بالروسية:

"في الماضي، كان من النادر أن يعيش الإنسان بعد السبعين، أما اليوم، فيقال إن من يبلغ السبعين لا يزال طفلًا".

ثم تلت ذلك مقاطع غير مسموعة من بوتين، قبل أن يُنقل كلامه عبر المترجم إلى الصينية:

"مع تطور التكنولوجيا الحيوية، يمكن زرع الأعضاء البشرية بشكل مستمر، ويمكن للناس أن يعيشوا أصغر فأصغر سنًا، بل وحتى أن يحققوا الخلود."

ردّ مترجم شي بعد ذلك بالقول:

"تشير التوقعات إلى أن هناك فرصة في هذا القرن لأن يعيش الإنسان حتى 150 عامًا."

ولم يقتصر تصريح بوتين على هذا السياق الخاص، إذ أعاد تأكيده لاحقًا في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام روسية.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" عنه قوله:

"تُتيح الأساليب الحديثة للتعافي، والأساليب الطبية، بل وحتى الجراحية المرتبطة باستبدال الأعضاء، للبشرية أن تأمل في إطالة عمر الحياة النشطة بشكل يفوق ما هو متاح اليوم."

وأضاف بوتين:

"متوسط العمر يختلف من دولة إلى أخرى، لكن من المتوقع أن يزداد أمد الحياة بشكل كبير."

البث ينقل... والعالم يسمع

التسجيل الذي نقله تلفزيون الصين المركزي بصيغته الأصلية، انتشر سريعاً عبر شبكات كبرى منها CGTN، و"رويترز"، و"أسوشييتد برس".

بحسب إدارة الإذاعة والتلفزيون الصينية، وصلت المشاهدات إلى 1.9 مليار عبر الإنترنت، وأكثر من 400 مليون عبر شاشات التلفزة.

تلك الأرقام تعكس شيئاً يتجاوز الفضول التقني. ربما هي رغبة دفينة في سماع ما يدور داخل عقول الزعماء حين لا يظنون أنهم مراقبون.

ماذا لو تكلم الزعماء أكثر؟

كشفت لحظة عابرة همسًا لم يُرِد أحد الإفصاح عنه: ليس عن سلاح أو حليف أو صراع... بل عن الحياة ذاتها.

ربما لم يكن ما قيل إلا فكرة عابرة، وربما كان جزءًا من مشروع أكبر لا نعرفه بعد. لكن المؤكد أن المايكروفون تكلم، والجمهور كان خير مستمع.