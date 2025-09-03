بوتين وكيم في الصين: بكين تكشف عن أسلحة جديدة في عرض عسكري ضخم

الرياص - اسماء السيد - لفت الظهور الثلاثي الأول من نوعه لكل من الرئيس الصيني شي جين بينغ والروسي فلايديمير بوتين والكوري الشمالي كيم جونغ أون، أنظار العالم خلال عرض عسكري ضخم احتفلت خلاله الصين بمرور 80 عاماً على انتصار البلاد على اليابان في الحرب العالمية الثانية.

واستعرضت الصين خلال العرض أسلحة متطورة جداً تراوحت بين أسلحة بالليزر والصواريخ الباليستية النووية والطائرات بدون طيار عملاقة تعمل تحت الماء.

ولفتت مجموعة من الروبوتات رباعية الأرجل الأنظار في العرض العسكري اليوم، وهي تُعدّ سلاحاً جديداً نسبياً، وملفتاً للنظر، في ترسانة الصين.

تتمتع هذه الآلات بالقدرة على الاستطلاع في الخطوط الأمامية، وتوصيل الإمدادات، وحتى شنّ ضربات دقيقة على الأهداف، وفقاً لوسائل الإعلام الرسمية الصينية.

Getty Images

وقال مراسل بي بي سي نيوز للشؤون الأمنية، فرانك غاردنر، إنّ من الأمور التي تثير قلق الخبراء العسكريين والأمنيين في الغرب، استعراض الصين للأسلحة الجديدة، بما في ذلك الصواريخ التي تسافر بسرعة تفوق خمسة أمثال سرعة الصوت.

ولمشاهدة العرض العسكري الصيني، جلس بوتين وكيم جونغ أون، إلى جانبي شي جين بينغ، بالاضافة الى عشرات من رؤساء الدول الآخرين، وزعيمان غربيان فقط، هما رئيس سلوفاكيا روبرت فيكو ورئيس صربيا ألكساندر فوتشيتش.

وحضر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان العرض أيضاً.

Getty Images القوات الصينية تستعد لعرض عسكري في ساحة تيانانمن في 3 سبتمبر/ أيلول 2025 في بكين

وفي خطابه خلال حفل الغداء، قال الرئيس الصيني إن العالم يجب ألا "يعود أبداً إلى شريعة الغاب، حيث يستغل القوي الضعيف".

لم يخاطب شي أي دولة غربية تحديداً، لكن مسؤولين صينيين سبق أن وصفوا الولايات المتحدة بـ"المتنمرة" لفرضها رسوماً جمركية على دول العالم.

وأضاف شي: "نأمل بصدق أن تستخلص جميع الدول العبر من التاريخ، وتقدر السلام، وتعمل معاً من أجل... بناء مستقبل أكثر إشراقاً للبشرية".

Getty Images عرض عسكري بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار الصين على اليابان ونهاية الحرب العالمية الثانية، 3 سبتمبر/أيلول 2025

في هذه الأثناء، انتقد دونالد ترامب، الذي لم يكن حاضراً في العرض، شي على وسائل التواصل الاجتماعي: "أرجو أن تبلغوا تحياتي الحارة لفلاديمير بوتن وكيم جونغ أون بينما تتآمران ضد الولايات المتحدة الأمريكية".

ولم تتم دعوة دونالد ترامب للانضمام إلى الاحتفالات في بكين، ويقول مراسل بي بي سي نيوز، ستيف روزنبرغ إن ذلك يرسل رسالة واضحة إلى الإدارة الأميركية، تفيد بتقديم بديل للنظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة.

Getty Images عرض أسلحة الليزر خلال عرض الصيني العسكري بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر على اليابان ونهاية الحرب العالمية الثانية، في ساحة تيانانمن في بكين يوم 3 سبتمبر/أيلول 2025

من جهته، نفى المتحدث باسم الكرملين، يوري أوشاكوف، أي تلميح إلى وجود مؤامرة ضد الولايات المتحدة، وفقاً لوسائل الإعلام الروسية الرسمية، واصفاً كلام ترامب بأنه "مثير للسخرية".

وأفادت وكالة تاس أن أوشاكوف قال إنّ بوتين وشي وكيم "لا يفكرون حتى في مؤامرة ضد الولايات المتحدة"، وإن القادة الثلاثة يدركون دور واشنطن "في الوضع الدولي الراهن".

واجتمع على هامش القمة، الزعيمان الروسي والكوري الشمالي وقال كيم لبوتين إن من "الواجب الأخوي" لكوريا الشمالية مساعدة روسيا. وكانت كوريا الشمالية قد أرسلت بالفعل أسلحة وقوات لمساندة روسيا في حربها في أوكرانيا.