«الناتو» يتوقع التوصل لاتفاق بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - يعتقد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، مارك روته، أن "تحالف الراغبين" الذي يضم الدول المستعدة لتحقيق السلام في أوكرانيا، سيتوصل قريبا إلى اتفاق بشأن مفهوم الضمانات الأمنية لكييف.

وفي حديثه اليوم الأربعاء، بعد اجتماعه مع الرئيس الإستوني آلار كاريس في بروكسل، قال روته إنه يتوقع "أن يتضح لنا ما يمكننا تقديمه بشكل جماعي، غدا أو بعد غد بقليل".

وأضاف: "يعني ذلك أننا يمكننا التعاون بفعالية أكبر، مع الجانب الأميركي أيضا". ومن المقرر أن يعقد الاجتماع المقبل لـ "تحالف الراغبين"، الذي يضم نحو 30 دولة تدعم كييف في باريس غدا الخميس.