الموساد: تفجيرات البيجر واغتيال نصر الله.. النجاح كان خيالياً

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: قال مدير الموساد الإسرائيلي ديفيد برنياع إن دهاء الموساد وشجاعته وتقنياته المتطورة هي التي أدت إلى نجاحاته الهائلة في عمليات سبتمبر (أيلول) 2024، وتحديداً انفجارات أجهزة الاتصال "البيجر" واغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله .

تحدث برنياع بعد أن منحت المؤسسة الدفاعية جائزةً لعشرات من أفراد الموساد، الذين تم تصويرهم وظهورهم للكاميرا لإخفاء هويتهم، في حفل حضره الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ، ورئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي الفريق إيال زامير، وبارنياع، والقائم بأعمال مدير جهاز الأمن العام (الشاباك)، والمدير العام لوزارة الدفاع، اللواء (احتياط) أمير برعام.

ألقى عميل – يُدعى فقط G – الذي يجند الجواسيس ويتعامل معهم، خطابًا نادرًا تم الكشف عنه نيابة عن بقية فرق الموساد المشاركة في عمليات لبنان.

وقال G إن "عملاءنا خلال عملية اغتيال نصر الله تحركوا بشجاعة وتصميم في قلب بيروت تحت النيران من أجل توفير معلومات استخباراتية دقيقة للعملية".

وعندما بدأ الموساد في التفكير في العمليات لأول مرة، اعتقد الكثيرون منهم أن هذه العمليات طموحة للغاية إلى حد أنها تقترب من الخيال، كما قال G.

لقد سببت الانفجارات التي وقعت في 17 سبتمبر (أيلول) 2024 لحزب الله صدمة شديدة - لدرجة أنه تجمد تحت النيران حيث خسر 3500 عميل ومسؤول في جميع أنحاء لبنان دفعة واحدة ودون سابق إنذار.

اغتيال نصر الله قضى على حزب الله

وعلاوة على ذلك، يُنسب إلى اغتيال نصر الله بعد عشرة أيام في 27 سبتمبر (أيلول) 2024، القضاء على معظم قدرات حزب الله القيادية والسيطرة وإرادته الأوسع في القتال.

على الرغم من أن الصراع بين إسرائيل وحزب الله استمر حتى 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، فإن حزب الله لم يسبب لإسرائيل خلال معظم ذلك الوقت سوى ضرر استراتيجي ضئيل، في حين دمر الموساد والجيش الإسرائيلي 70% إلى 80% من قدرات حزب الله الصاروخية والقضاء على كامل مواقع تمركزه في جنوب لبنان.