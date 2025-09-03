اخبار العالم

رئيس الإمارات يصل إلى الرياض وولي العهد في مقدمة مستقبليه

رئيس الإمارات يصل إلى الرياض وولي العهد في مقدمة مستقبليه

وصل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الرياض.

وكان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير بن عبدالعزيز، في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي.


