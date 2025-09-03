1000 قتيل بانزلاق أرضي بدارفور في السودان

ابوظبي - سيف اليزيد - دارفور (وام، وكالات)

لقي أكثر من ألف شخص مصرعهم في انزلاق أرضي ضخم أتى على قرية بأكملها في إقليم دارفور في غرب السودان.

وأفاد مسؤول بأن الانزلاقات الأرضية الكبيرة أدت إلى دمار كامل لقرية ترسين - شرق جبل مرة، بالقرب من منطقة سوني، ومصرع كامل سكّانها الذين يُقدَّر عددهم بأكثر من ألف شخص، لم ينجُ منهم سوى شخص واحد.

ووقعت الكارثة الأحد الماضي بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس المنصرم.

وجبل مرة هو سلسلة قمم بركانية تمتدّ على نحو 160 كيلومتراً جنوب غرب الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور. والمنطقة عرضة لانزلاقات التربة، لا سيّما خلال موسم الأمطار الذي يبلغ ذروته في أغسطس.

وحث الاتحاد الأفريقي، أمس، الأطراف السودانية على «إسكات الأسلحة» والسماح بإيصال المساعدات إلى ضحايا الانزلاق الأرضي المميت في شمال دارفور، والذي أسفر عن أكثر من ألف قتيل.

وقال الاتحاد في بيان: «في هذه الظروف المؤلمة، يؤكد رئيس المفوضية التضامن الثابت للاتحاد الأفريقي مع السكان المتضررين، ويدعو جميع أصحاب المصلحة السودانيين إلى إسكات الأسلحة، والتوحد في تسهيل التسليم السريع والفعال للمساعدات الإنسانية الطارئة لمحتاجيها».

والأسبوع الماضي، قضى تسعة أشخاص في شمال السودان جراء انهيار منازل، بعد أن تحولت أمطار موسمية غزيرة إلى سيول تسببت في توقف حركة المرور ومحاصرة عدد من أحياء المدينة.

وقال مصدر في الدفاع المدني، طلب عدم ذكر اسمه: «لقي تسعة أشخاص حتفهم نتيجة انهيار منازلهم في مدينة الدامر بولاية نهر النيل»، شمال العاصمة الخرطوم، مضيفاً «إن المياه تحاصر خمسة من أحياء المدينة».

وهطلت أمطار غزيرة في شمال السودان الثلاثاء الماضي، تحول بعضها إلى فيضانات وسيول غمرت أجزاء من الطريق الذي يصل بين الخرطوم وعطبرة بولاية نهر النيل.

وتبلغ الأمطار الموسمية ذروتها خلال أغسطس، وعادة ما تتركز في جنوب وجنوب شرق البلاد، إلا أنها امتدت في السنوات الأخيرة إلى المناطق الصحراوية في الشمال حتى الحدود مع مصر.

وفي ولاية القضارف في شرق السودان، أفادت الدائرة الحكومية المعنية بالأمطار الموسمية بتضرر 600 منزل، كما غمرت المياه نحو 8500 فدان من الأراضي الزراعية.

والثلاثاء الماضي، قالت «غرفة طوارئ الخريف» في ولاية القضارف إن «السيول أدت إلى عزل قرى وقطع طرق رئيسة»، مطالبة بتدخل عاجل من المنظمات الإنسانية لتوفير الغذاء والمأوى والأدوية للمتضررين في مدينتي القلابات الغربية وقلع النحل.

وأصدرت الهيئة العليا للأرصاد الجوية بالسودان «تحذيراً برتقالياً» في ولايات الخرطوم ونهر النيل والنيل الأبيض، مشيرة إلى «خطورة عالية»، محذرة من هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية ونشاط رياح، قد تتسبب في جريان عال للمياه.

وتتزامن الكارثة في بلدة ترسين مع معاناة السودانيين جراء حرب مستمرة منذ منتصف أبريل 2023، أغرقت البلاد في أزمة إنسانية حادّة، تعتبرها الأمم المتحدة من الأسوأ في التاريخ الحديث.