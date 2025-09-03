زلزال ثانٍ بقوة 5.2 درجة يضرب أفغانستان

ابوظبي - سيف اليزيد - جلال آباد (وكالات)

ضرب زلزال ثانٍ بقوة 5.2 درجة، أمس، شرق أفغانستان قرب مركز الزلزال القوي الذي وقع مساء الأحد الماضي، وأسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة أكثر من 3100 بجروح.

ويقع مركز هذا الزلزال على بعد بضعة كيلومترات فقط من الزلزال الذي تسبب بحالة من الذعر منتصف ليل الأحد بين آلاف العائلات مع أعلى حصيلة تسجل منذ عقود في أفغانستان.

ولم يتم الإبلاغ عن إصابات أو أضرار جراء الزلزال الثاني حتى الآن، وأكد إحسان الله إحسان، رئيس هيئة إدارة الكوارث في ولاية كونار الأكثر تضرراً الأحد الماضي، أن مثل هذه «الهزات الارتدادية أمر طبيعي».

وبعد الزلزال الأول، أحصي السواد الأعظم من الضحايا «1411 قتيلاً و3124 جريحاً» في كونار، حيث يواصل المسعفون البحث عن ناجين وسط الأنقاض.

وكشف رحمة الله خاكسار، رئيس قسم الطوارئ في مستشفى في جلال آباد، حاضرة ولاية ننغرهار أنه استقبل 600 جريح منذ مساء الأحد، مضيفاً أن أغلبية المرضى يعالجون لمداواة إصابات في الرأس والظهر والبطن والساق.

وأشار إلى أن المستشفى خصّص قسماً لإيواء من فقدوا أقاربهم ريثما يعثرون على ذويهم.

ومن جنيف، حذّر منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في أفغانستان إندريكا راتواتي من أن عدد الأفراد المتأثرين قد يصل إلى مئات الآلاف في بلد يعيش 85 % من سكانه بأقلّ من دولار واحد في اليوم. وقال إحسان الله إحسان: «إن العمليات تواصلت طوال الليل». وأضاف لم يتوقّف البحث بفضل جهود عناصرنا وسكان أتوا من المناطق المجاورة، فيما لا يزال من الصعب على المسعفين الوصول إلى بعض البلدات التي باتت معزولة بعدما دمّرت انزلاقات التربة التي أعقبت الزلزال الطرقات المؤدّية إليها. وقال إحسان: «تقضي الأولوية بمساعدة الجرحى ثمّ توزيع خيم ووجبات ساخنة لمن باتوا مشرّدين».

واستأنفت مروحيات عسكرية حركتها فجر أمس بعدما عملت طوال الاثنين لتوفير مساعدات وإجلاء المصابين. وحدّد مركز الزلزالين على مسافة 30 كيلومتراً من جلال آباد، وعلى عمق عشرة كيلومترات، ما يفسّر نطاق الأضرار وعدد الضحايا.

وأطلقت وكالات الأمم المتحدة نداءات للتبرّع، وخصّص مبلغ أوّلي بقيمة خمسة ملايين دولار من صندوق الأمم المتحدة العالمي للاستجابة الطارئة لمساعدة المناطق المنكوبة.

وأعلنت لندن من جهتها منح مليون جنيه إسترليني لمساعدة العائلات المتضرّرة بينما سيرسل الاتحاد الأوروبي الأسبوع الحالي 130 طناً من المساعدات.

وكشف الاتحاد الأوروبي، أمس، عن نيّته إرسال 130 طنّاً من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان، فضلاً عن تخصيص مليون يورو من المساعدات الطارئة للهيئات الدولية التي لها انتشار ميداني في البلد.