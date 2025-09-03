اليمن.. 20 وفاة وآلاف الإصابات بالكوليرا في تعز

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (وكالات)

أعلنت السلطات الصحية اليمنية، أمس، رصد 20 حالة وفاة وأكثر من 7300 إصابة بفيروس الحصبة، ومرض الكوليرا في محافظة تعز جنوب غربي البلاد، منذ مطلع العام الجاري.

وأفاد تيسير السامعي، مدير الإعلام في مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بتعز، أن حالات الإصابة بعدد من الأمراض تواصل الارتفاع بالمحافظة المكتظة بالسكان وسط تحديات يواجهها القطاع الطبي.

وأوضح أن عدد حالات الوفاة بفيروس الحصبة ارتفع إلى عشر حالات منذ مطلع العام الجاري، بينما بلغت حالات الإصابة 1609.

وأشار المسؤول الطبي إلى أن عدد حالات الوفاة بالإسهال المائي الحاد والكوليرا وصل إلى عشر حالات خلال الفترة ذاتها، فيما ارتفع عدد حالات الإصابة إلى 5695.

كما أشار إلى أن هذه الأمراض تأتي مع استمرار معاناة القطاع الصحي من نقص حاد في التمويل المقدم من المانحين، فضلاً عن معاناة معظم السكان من شح المياه الصالحة للشرب.