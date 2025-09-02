الأمم المتحدة تدعو لتعزيز حقوق الفتيات في العالم الرقمي

ابوظبي - سيف اليزيد - وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعوة عاجلة للدول والقطاع الخاص لتعزيز التزامهم بحقوق الفتيات، خاصة المهمشات منهن، في الفضاء الرقمي.

وشدد غوتيريش في تقرير محوري قدم إلى الجمعية العامة، على ضرورة تحقيق توازن دقيق بين استغلال الفرص الهائلة التي تتيحها التكنولوجيا لتمكين الفتيات، والتصدي للمخاطر الجسيمة التي تهددهن عبرها.

وفي هذا الإطار، أعطى التقرير أولوية لإنهاء كافة الحواجز التي تمنع الفتيات، لا سيما ذوات الإعاقة والمنتميات للأقليات والمناطق النائية، من الوصول إلى التكنولوجيا وتنمية مهاراتهن الرقمية، داعيا إلى دمج هذه المهارات في المناهج الدراسية لمواجهة الصور النمطية.

وبنفس القدر من الأهمية، دعا التقرير الحكومات إلى إنفاذ تشريعات صارمة لحماية الفتيات من المحتوى الضار كالتمييز والكراهية والاستغلال، كما حث شركات التكنولوجيا على توفير تدابير سلامة قوية والتعاون مع جهات إنفاذ القانون لمكافحة الجرائم التي تسهلها المنصات الرقمية.

كما أبرز التقرير الإمكانيات الكبيرة للتكنولوجيا في تعزيز مشاركة الفتيات المجتمعية وتوسيع فرصهن في الحصول على خدمات أساسية كالتعليم والصحة.

واختتم الأمين العام تقريره بالتأكيد على أن الهدف الأسمى هو أن تصبح التكنولوجيات الرقمية والناشئة أداة لتوسيع نطاق حقوق جميع الفتيات وفرصهن ورفاههن، لا لتقليصها.