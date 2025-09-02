الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: انتُخب زاك بولانسكي زعيمًا جديدًا لحزب الخضر في بريطانيا بعد منافسة استمرت أشهرًا.

وحقق بولانسكي فوزًا ساحقًا، محققًا 84% من الأصوات، على الرغم من أن نسبة المشاركة كانت منخفضة، إذ لم تتجاوز 35%.

وقد ركّز عضو مجلس بلدي لندن، الذي يشغل منصب نائب زعيم الحزب منذ عام 2022، في حملته الانتخابية على طرح بديل "شعبوي بيئي" لحزب العمال والإصلاح.

وهزم بولانسكي النائب أدريان رامزي، الزعيم المشارك الحالي، والذي قاد الحزب إلى جانب النائبة كارلا دينير للفوز بأربعة مقاعد في البرلمان في الانتخابات العامة العام الماضي، وهو أعلى إجمالي لهما على الإطلاق.

ترشح رامزي للقيادة إلى جانب زميلته النائبة إيلي تشاونز، على برنامجٍ قالوا إنه صُمم لجذب أوسع شريحة ممكنة من الجمهور.

من هو زاك بولانسكي؟

وُلِد بولانسكي باسم ديفيد بولدن، وغَيَّر اسمه في سن الثامنة عشرة إلى لقب جده الأصلي، الذي ظنَّ في البداية أنه غيَّره للفرار من ألمانيا النازية، لكنه علم لاحقًا أنه كان لتجنب معاداة السامية في المملكة المتحدة.

بدأ بولانسكي بالانضمام إلى حزب الديمقراطيين الأحرار، وترشَّح كعضو في مجلس شمال لندن عام ٢٠١٦. ثم انضم إلى حزب الخُضر في العام التالي، وانتُخب عضوًا في جمعية لندن عام ٢٠٢١، ونائبًا لزعيم الحزب عام ٢٠٢٢.

وفي عام ٢٠١٣، خضع بولانسكي لجلسة علاج بالتنويم المغناطيسي، ودخلت صحفية من صحيفة "صن" إليه كعميلة وسألته إن كان بإمكانه إقناعها بامتلاك صدر أكبر.

وفي حديثه مع قناة LBC العام الماضي، قال إنه اعتذر عن أفعاله السابقة، مضيفًا: "هذا لا يُمثِّل عملي، ولا يُمثِّلني".

والآن، تتضمن رؤيته "الشعبوية البيئية" تحويل حزب الخُضر إلى حركة أكثر وضوحًا وجماهيرية.وفي يوليو/تموز، صرّح بولانسكي خلال تجمع انتخابي في لندن أن على حزب الخضر الجمع بين "المضمون والإثارة" إلى جانب "سرد القصص" بفعالية زعيم حزب الإصلاح نايجل فاراج.

ويسعى بولانسكي إلى استمالة اليسار التقدمي الذي يشعر بأن حزب العمال قد أدار ظهره لهم.كما قال إنه لا ينبغي لحزب الخضر استبعاد احتمال التعاون مع حزب جيريمي كوربين-زارا سلطانة الجديد.