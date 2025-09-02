الحوثي: أصبنا سفينة إسرائيلية بصاروخ باليستي في البحر الأحمر

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، صباح اليوم الاثنين، أن قواتها أصابت سفينة نفطية إسرائيلية بصاروخ باليستي قبالة سواحل البحر الأحمر.

يأتي ذلك بعد أيام من اغتيال إسرائيل رئيس حكومة الحوثيين (غبر معترف بها دوليا) وعدد من الوزراء في قصف على مدينة صنعاء.

وقال المتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيي سريع في بيان: "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية (قوات الجماعة) عملية عسكرية".

وأوضح أن العملية "استهدفت سفينة (SCARLET RAY) النفطية الإسرائيليةَ شمالي البحر الأحمر، وذلك بصاروخ باليستي أصاب السفينة".

"سريع" زاد بأن العملية تأتي "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطينيِّ ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاعِ غزة ".

كما تمثل "تأكيدا على استمرار حظر حركة الملاحة البحرية للعدو الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي"، بحسب "سريع".

وأكد الاستمرار في "منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي".

وتابع: "وكذلك في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية على أهداف العدو الإسرائيلي في فلسطين المحتلة".

وجدد التأكيد على أن "هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وحتى الساعة 07:45 "ت.غ" لم تعقب إسرائيل على ما أعلنه الحوثيون.

والسبت أعلن الحوثيون اغتيال رئيس حكومتهم أحمد غالب الرهوي ووزراء؛ جراء قصف إسرائيلي على صنعاء الخميس.

وفي اليوم التالي، قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين إن تل أبيب وضعت اليمن في "مرمى الاستهداف"، وتتبع "سياسة ممنهجة" لاغتيال قادة جماعة الحوثي.

وإضافة إلى استهدافهم سفنا، يشن الحوثيون هجمات على إسرائيل بصواريخ ومسيّرات، ويقولون إنها رد على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 63 ألفا و459 شهيداً، و160 ألفا و256 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 339 فلسطينيا بينهم 124 طفلا.

المصدر : وكالات