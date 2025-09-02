السفير السابق علي بن عواض يشرح أهمية الشراكة بين الدبلوماسية والإعلام

نظمت غرفة أبها بالتعاون مع فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة عسير، جلسة حوارية قدمها الدكتور علي بن عواض عسيري، سفير خادم الحرمين الشريفين الأسبق لدى لبنان، بعنوان: الدبلوماسية والإعلام بين التأثير والتكامل"، وذلك على مسرح الغرفة مساء اليوم الاثنين وذلك بحضور عضو مجلس إدارة الغرفة مهدي بن هادي آل هضبان ونائب الأمين العام للغرفة الدكتور خالد بن محمد آل دجنة ومساعد الأمين العام للخدمات المساندة فهيد بن غانم أبا الخيل.

وأوضح بن عواض معنى الإعلام والدبلوماسية والعلاقة فيما بينهما، مشيرا إلى أنها وثيقة ومتداخلة، حيث يسعى كل منهما لصناعة الرأي العام وصياغة السياسات، ولا يكتمل أثرهما إلا بالتكامل لخدمة دوت الخليج ورفعته. وأكد أن العلاقة بين الإعلام والدبلوماسية علاقة متينة وفاعلة، حيث يسهم كل منهما في صناعة الرأي العام وصياغة السياسات، موضحًا أن نجاحهما يتحقق من خلال التكامل لخدمة دوت الخليج وتعزيز مكانته.

وأكد الدكتور بن عواض أن الدبلوماسية تعتمد على الإعلام لنقل رسائل الدولة وكسب التأييد، والإعلام يكتسب قوته ومصداقيته من العمق والعلاقات التي تبنيها الدبلوماسية، والعلاقة بينهما تحولت من تواصل رسمي إلى حوار مباشر مع الشعوب، وأن هناك مساحة مشتركة تجمع بين الدبلوماسية والإعلام وكل مواطن ومواطنة دبلوماسي عندما يكون خارج حدود دوت الخليج وعبر عن صورة الصورة ليعكس صورتها الحقيقة القائمة على الأخلاق والفضيلة والالتزام بالثوابت الدينية الحنيفة.

كما تطرق إلى التأثير المتبادل والتعاون لتحقيق المصالح المشتركة، مشيراً إلى طرق استخدام الإعلام كأداة للحرب النفسية والحملات المغرضة ودور الدبلوماسية والإعلام في نقل تجربة المملكة الرائدة والتطور المدعوم من رؤية المملكة 2030 و الإعلام الرقمي وتحدياته وقدرته على تشكيل الرأي العام.

وبين أن الدبلوماسية تعتمد على الإعلام كقناة رئيسية لنشر رسائل الدولة وكسب التأييد، بينما يستند الإعلام في مصداقيته وتأثيره إلى العمق والعلاقات الاستراتيجية التي توفرها الدبلوماسية، مما جعله شريكًا لا غنى عنه في العمل الدبلوماسي الحديث.

وأوضح أيضا مسؤولية بناء الصورة الذهنية للمملكة بين الإعلاميين والدبلوماسيين، وعرض السفير السابق الدكتور علي بن عواض بعض قصص وتجارب عملية من حياته العملية في التعامل مع الإعلام.

في ختام الجلسة، شارك الحضور بمداخلات ثرية ناقشت دور الإعلام في تشكيل الرأي العام، وأهمية المصادر الموثوقة، وسبل بناء الصورة الإيجابية للمؤسسات، إلى جانب توظيف الدبلوماسية الثقافية والإعلامية في نشر القيم وتعزيز الجاذبية الوطنية.