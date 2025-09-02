المملكة تعزي أفغانستان

أعربت وزارة الخارجية عن بالغ تعازي المملكة ومواساتها لأسر المتوفين إثر الزلزال الذي وقع شرق أفغانستان، وأسفر عن عدد من الوفيات، وعبرت عن تضامن المملكة مع الأشقاء في أفغانستان في هذا المصاب الجلل، مع خالص تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

يذكر أن حصيلة الزلزال في أفغانستان تجاوزت 800 قتيل، بحسب ما أفاد متحدث باسم الحكومة، فيما أصيب أكثر من 2800 جراء الزلزال الذي ضرب شرق أفغانستان، ليل الأحد، وبلغت شدته 6 درجات، ولا تزال جهود الإنقاذ والإغاثة مستمرة وسط صعوبات ميدانية كبيرة، نتيجة انقطاع الطرق وتعذر وصول الفرق إلى عدد من القرى المنكوبة.