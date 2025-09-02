وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأميركي أن مركز الزلزال الذي ضرب على عمق ضحل نسبيًا بلغ ثمانية كيلومترات ويقع على مسافة 27 كيلومترًا شرق مدينة جلال آباد في ولاية ننغرهار المحاذية لولاية كونار حيث سجّل العدد الأكبر من الضحايا إلى الآن.
وأوضح رئيس هيئة إدارة الكوارث في ولاية كونار إحسان الله إحسان أن عمليات البحث لا تزال مستمرة، وهناك العديد من الأشخاص تحت الأنقاض, مبينًا أن الحصيلة قد تتغير لاحقًا.
كانت هذه تفاصيل خبر زلزال أفغانستان: أكثر من 800 قتيل و2700 جريح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.