800 قتيل و2700 جريح في زلزال أفغانستان

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت السلطات الأفغانية اليوم إن واحداً من أسوأ الزلازل في البلاد أودى بحياة أكثر من 800 شخص، فيما أُصيب ما لا يقل عن 2800 آخرين، في الوقت الذي يجد فيه رجال الإنقاذ صعوبة في الوصول إلى المناطق النائية بسبب وعورة التضاريس الجبلية وسوء الأحوال الجوية.

ودعا شرفات زمان المتحدث باسم وزارة الصحة في كابول إلى تقديم مساعدات دولية لمعالجة الدمار الناجم عن الزلزال الذي بلغت قوته ست درجات وضرب البلاد قرب منتصف الليل بالتوقيت المحلي، وكان مركزه على عمق 10 كيلومترات.

ويكافح رجال الإنقاذ للوصول إلى مناطق جبلية نائية معزولة عن شبكات الهاتف المحمول على طول الحدود الباكستانية، حيث انهارت المنازل المبنية من الطوب اللبن الموجودة على المنحدرات جراء الزلزال.

وذكرت السلطات أن عدد القتلى ربما يرتفع مع وصول فرق الإنقاذ إلى مناطق أكثر عزلة.

وأفادت السلطات بأن الزلزال دمر ثلاث قرى في كونار وألحق أضراراً جسيمة بالعديد من القرى الأخرى. وأضافت أن 610 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في كونار وكذلك 12 في ننكرهار.