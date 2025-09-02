مصر: الحرب الإسرائيلية على غزة أصبحت «حرباً للتجويع»

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن «الشعب الفلسطيني يُواجه أشكال القتل كافة، والترويع والتجويع والانتهاك الصارخ لحقوقه».

وأوضح مدبولي، أثناء إلقائه كلمة مصر خلال قمة «منظمة شنغهاي للتعاون»، أن «الحرب الإسرائيلية لم تعد حرباً لتحقيق أهداف سياسية أو إطلاق سراح رهائن بل أصبحت حرباً للتجويع»، مشيراً إلى أن «مصر تدين، بأشد العبارات، توسيع إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة».

وأضاف: «مصر ترفض وتدين المساعي الإسرائيلية لجعل قطاع غزة غير قابل للحياة في محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه»، متابعاً: «ندين الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية وعنف المستوطنين والأنشطة الاستيطانية».