الرئيس الصيني يدعو إلى نظام عالمي قائم على العدالة

ابوظبي - سيف اليزيد - دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الاثنين، إلى نظام عالمي قائم على العدالة، بحضور حوالى 20 من قادة منطقة أوراسيا، وذلك خلال افتتاح قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين بشمال الصين.

وقال شي "علينا تعزيز منظور تاريخي للحرب العالمية الثانية ومعارضة عقلية الحرب الباردة ومواجهة الكتل وسياسات الترهيب".

تضم منظمة شنغهاي للتعاون عشر دول أعضاء هي: الصين والهند وروسيا وباكستان وإيران وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان وبيلاروسيا، و16 دولة بصفة مراقب أو شريك، وتمثّل قرابة نصف سكان العالم و23,5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال افتتاح قمة منظمة شنغهاي للتعاون

وأضاف شي أن "الوضع الدولي الحالي يصبح فوضويا ومتشابكا (...) المهمات الأمنية والتنموية التي تواجه الدول الأعضاء تصبح أكثر تحديا". وتابع "فيما يشهد العالم اضطرابات وتحولات، علينا الاستمرار في (...) المضي قدما وتأدية مهمات المنظمة بشكل أفضل".

من جانبه، تحدثث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الأزمة الأوكرانية، وقال "هذه الأزمة لم تكن ناجمة عن الهجوم الروسي على أوكرانيا، بل كانت نتيجة انقلاب في أوكرانيا دعمه وتسبّب به الغرب".

وأضاف أنّ "السبب الثاني لهذه الأزمة هو المحاولات الدائمة للغرب لجرّ أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي".