بوتين يشيد بتنامي علاقات روسيا مع الهند

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إن العلاقات بين روسيا والهند تتطور بشكل ديناميكي.

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها بوتين مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على هامش اجتماعات قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تستضيفها الصين في مدينة تيانجين الساحلية.

وأشاد بوتين بعلاقات روسيا مع الهند باعتبارها خاصة وودية وقائمة على الثقة. وقال "حافظت روسيا والهند على علاقات خاصة لعقود". واستطرد بوتين قائلا "علاقات ودية قائمة على الثقة، هذا هو أساس تطوير علاقاتنا في المستقبل".

ووصف بوتين رئيس الوزراء الهندي بأنه "صديقه العزيز"، وذلك وفقا لمقطع فيديو نشرته الرئاسة الروسية.

من جانبه، عبر مودي عن أمله في أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق لإنهاء الأزمة الحالية.

كما ناقش الجانبان الاستقرار الإقليمي والتجارة الثنائية والتعاون بينهما في مجال الطاقة.

وقال يوري أوشاكوف مستشار الرئيس الروسي للشؤون الخارجية إن بوتين يعتزم السفر إلى الهند في ديسمبر المقبل لحضور القمة السنوية الثالثة والعشرين بين الهند وروسيا.