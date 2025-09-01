بريطانيا تشهد هذا العام صيفها الأكثر حرارة

ابوظبي - سيف اليزيد - شهدت بريطانيا هذا العام صيفها الأكثر حرارة منذ بدء تدوين التسجيلات في عام 1884، متخطية المستوى القياسي المسجّل سنة 2018، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية.

بلغ متوسط الحرارة المسجّل بين الأول من يونيو و31 أغسطس 16.10 درجة مئوية، وسُجّلت أعلى حرارة عند 35.8 درجة مئوية في كينت «جنوب شرق إنجلترا» في الأول من يوليو، مع تسجيل أربع موجات حرّ خلال الفترة.

وسجّلت فصول الصيف الخمسة الأكثر حرارة في بريطانيا ارتفاعًا بمعدل 0.25 درجة مئوية كل عقد بعد عام 2000، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية.

ولم يُحطّم الرقم القياسي لأعلى حرارة مسجّل عند 40.3 درجة مئوية في يوليو 2022، لكن صيف 2025 شهد أربع موجات قيظ، مع درجات حرارة تراوحت بين 25 و28 درجة بحسب المناطق، خلال ثلاثة أيام متتالية على الأقل.

وأشارت الوكالة إلى أن «احتمال أن يكون الصيف حارًا مثل صيف 2025 أو أشدّ أصبح أعلى سبعين مرة... نتيجة انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن الأنشطة البشرية».

وفي بلد لم تصمّم مساكنه لتحمّل حرارة بهذه الشدّة، قال ثلث البريطانيين إنهم واجهوا صعوبات هذا الصيف في خفض الحرارة داخل منازلهم، بحسب دراسة نشرتها جمعية «سيتيزنز أدفايس» في أواخر أغسطس.

وبين مارس ومايو، شهدت بريطانيا، المعروفة بمناخها القاري، ربيعها الأكثر دفئًا وجفافًا خلال أكثر من نصف قرن. وكانت المتساقطات الصيفية أدنى من المعدّل الموسمي بنسبة 16%. وفي منتصف أغسطس، أعلنت وكالة البيئة أن شحّ المياه في إنجلترا أصبح من المشاكل الوطنية البالغة الشدّة.