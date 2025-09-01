بريطانيا تشدّد إجراءات الهجرة وطلبات اللجوء

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أعلنت وزارة الداخلية البريطانية عن تعديلات واسعة على قواعد طلبات اللجوء من المهاجرين.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر في بيان أمام البرلمان في أول جلساته بعد العطلة الضيفية إن القواعد المتعلقة بلمّ شمل عائلات اللاجئين بحاجة إلى إصلاح أيضًا.

وتعهدت كوبر، بإغلاق جميع فنادق اللجوء "بشكل نهائي". وجاءت تصريحاتها بعد وقت قصير من إعلان رئيس الوزراء كير ستارمر رغبته في تقديم موعد إنهاء استخدامها إلى عام ٢٠٢٩. إلا أنه لم يُحدد موعدًا نهائيًا جديدًا.

قواعد جديدة

وأعلنت وزيرة الداخلية أن الحكومة سنطرح قواعد هجرة جديدة هذا الأسبوع لتعليق مؤقت للطلبات الجديدة بموجب مسار لمّ شمل عائلات اللاجئين الحالي.

وقالت للنواب: "صُممت القواعد الحالية للمّ شمل عائلات اللاجئين منذ سنوات عديدة لمساعدة العائلات التي فرقتها الحروب والصراعات والاضطهاد. لكن طريقة استخدامها الآن قد تغيرت".

وحتى قبل جائحة كورونا مباشرة، كان اللاجئون الذين تقدموا بطلبات لجلب عائلاتهم إلى المملكة المتحدة قد فعلوا ذلك في المتوسط ​​بعد أكثر من عام أو عامين من منحهم الحماية، وهي فترة كافية ليتمكنوا من الحصول على وظائف أو إيجاد سكن، أو ليتمكنوا من توفير بعض الدعم لعائلاتهم.

وقالت الوزيرة البريطانية إنه في الدنمارك وسويسرا، لا يستطيع الحاصلون على الحماية الإنسانية التقدم بطلب لجلب عائلاتهم لمدة عامين على الأقل بعد منحهم الحماية.

لكن هنا في المملكة المتحدة، تأتي هذه الطلبات في المتوسط ​​خلال شهر تقريبًا بعد منح الحماية.

طلبة غزة

وعلى صلة، أكدت كوبر أن وزارة الداخلية بصدد تطبيق "أنظمةٍ لإصدار تأشيرات مُعجّلة مع فحص بيومتري" لطلاب المنح الدراسية من غزة قبل وصول الأطفال وأفراد أسرهم المُرافقين لهم مباشرةً.

وأضافت: نحن بصدد تطبيق ذلك الآن على المجموعة التالية من طلاب غزة الذين حصلوا على منح دراسية مُموّلة بالكامل ومقاعد دراسية في جامعات المملكة المتحدة، ليتمكنوا من بدء دراستهم في خريف هذا العام.

وأضافت: وفي وقتٍ لاحق من هذا العام، سنضع خططًا لإنشاء إطار عمل دائم للطلاب اللاجئين للدراسة في المملكة المتحدة، لنتمكن من مساعدة المزيد من الشباب الموهوبين الهاربين من الحرب والاضطهاد على إيجاد مستقبل أفضل، إلى جانب توفير سُبُل عمل مُحدّدة ومُنظّمة للاجئين هنا في المملكة المتحد