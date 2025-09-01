ترامب: الهند تعرض إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الأميركية

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن الهند عرضت خفض الرسوم الجمركية، التي تفرضها على السلع الأميركية، إلى الصفر.

ويصف ترامب علاقة الولايات المتحدة بالهند بأنها "أحادية الجانب"، وكتب على منصة (تروث سوشيال) المملوكة له "لقد عرضوا الآن خفض رسومهم الجمركية إلى الصفر، لكن فات الآوان.. كان ينبغي عليهم القيام بذلك منذ سنوات".

ولم ترد السفارة الهندية في واشنطن بعد على تعليقات ترامب، التي صدرت عقب بدء تنفيذ قرار فرض رسوم جمركية إجمالية تصل إلى 50 بالمئة على السلع الهندية.