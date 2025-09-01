الحوثيون يعتقلون موظفي وكالات أممية

وقالت عبير عطيفة، المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي، إن قوات تابعة للحوثيين داهمت مقر الوكالة. كما أكد مسؤولون أمميون أن مكاتب اليونيسف تعرضت لعملية مماثلة، مشيرين إلى انقطاع الاتصالات مع عدد من الموظفين ورجّحوا أنهم محتجزون. فيما أفاد المتحدث باسم اليونيسف عمار عمار بوجود «وضع مستمر» في مكاتب المنظمة دون تقديم مزيد من التفاصيل.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر يمني أن الحوثيين اعتقلوا نحو سبعة موظفين من برنامج الغذاء العالمي وثلاثة من اليونيسف، واقتادوهم إلى جهة غير معلومة.
وتأتي هذه الاعتقالات بعد أيام من مقتل رئيس الوزراء الحوثي أحمد الرهوي وعدد من وزرائه في غارة إسرائيلية استهدفت اجتماعاً بصنعاء.
ويواجه الحوثيون اتهامات متكررة باستخدام مزاعم «التجسس لصالح الولايات المتحدة» لتبرير استهداف موظفي الإغاثة، في وقت يحذر فيه مراقبون من أن هذه الإجراءات ستفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.
