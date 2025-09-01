مشروع حيوي سعودي في مجمع طبي بغزة

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية مشروعًا حيويًّا في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس في قطاع غزة.

وتضمن المشروع إنشاء مخزن طبي متكامل وفق أعلى المعايير، وتزويده بكميات كبيرة من الإمدادات الطبية الأساسية، وتوزيعها على الأقسام المختلفة، إلى جانب تجهيز قسم غسيل الكلى بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية؛ مما يعزز قدرة المجمع على تقديم خدمات علاجية متطورة لمرضى الفشل الكلوي الذين يعتمدون على جلسات منتظمة لإعادة الأمل في حياتهم.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن، ومساعدة القطاع الصحي في ظل التحديات الصحية الكبيرة التي يواجهها سكان القطاع، وندرة الأدوية والمستلزمات الطبية.