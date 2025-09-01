من جهته، بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، إلى ملك ماليزيا لذات المناسبة، حيث عبَّر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب ماليزيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
وهنأ الملك وولي العهد في برقيتين رئيس قرغيزستان صادير جباروف، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية القرغيزية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث الملك وولي العهد، برقيتي تهنئة، إلى رئيسة جمهورية ترينيداد وتوباغو والقائد الأعلى للقوات المسلحة كريستين كارلا كانغالو، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.
وأعرب خادم الحرمين وولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية ترينيداد وتوباغو الصديق، اطراد التقدم والازدهار.
كانت هذه تفاصيل خبر القيادة تهنئ عدة دول بمناسبة ذكرى الاستقلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.