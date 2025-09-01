اخبار العالم

قتلى في تحطم طائرة عسكرية بباكستان

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن متحدث باسم حكومة إقليم جيلجيت بالتستان الباكستاني تحطم مروحية عسكرية كانت في رحلة روتينية، اليوم الاثنين، في شمالي باكستان، مما أسفر عن مقتل طيارين اثنين وثلاثة فنيين كانوا على متنها.

وقال فيض الله فرق، المتحدث باسم حكومة إقليم جيلجيت بالتستان، إن المروحية سقطت على ما يبدو في الإقليم بسبب عطل فني ثم اشتعلت فيها النيران.

ولم يقدم المتحدث أي تفاصيل إضافية، واكتفي بالقول إن السلطات تحقق في الحادث. ومثل هذه الحوادث شائعة في باكستان، ففي الشهر الماضي، تحطمت مروحية كانت تنقل مساعدات إغاثية إلى منطقة باجور الواقعة شمال غربي البلاد المتضررة من الفيضانات، بسبب سوء الأحوال الجوية، مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متنها.

