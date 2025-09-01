ضحايا زلزال باكستان أكثر من 1000 قتيل (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من كابول: تجاوزت حصيلة الزلزال في أفغانستان 1000 قتيل، صباح الاثنين، فيما أصيب أكثر من 2800 جراء الزلزال الذي ضرب شرق أفغانستان، ليل الأحد، وبلغت شدته 6 درجات.

وقال مسؤول أفغاني إن السلطات تواجه "كارثة مروعة في مناطق الزلزال"، مشيراً بالقول: "بعض المناطق والوديان البعيدة المتأثرة بالزلزال لم نصل لها بعد". وأضاف المسؤول الأفغاني: "نسقط المساعدات لمنكوبي الزلزال جوا لصعوبة هبوط الطائرات.. وسلاح الجو يعمل على مدار الساعة لمساعدة منكوبي الزلزال".

يأتي ذلك وسط تضارب في الأرقام الرسمية، ولا تزال جهود الإنقاذ والإغاثة مستمرة وسط صعوبات ميدانية كبيرة نتيجة انقطاع الطرق وتعذر وصول الفرق إلى عدد من القرى المنكوبة.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة طالبان عبدالمتين قانع، لقناتي"العربية" و"الحدث"، إن الزلزال ضرب شرق أفغانستان وألحق دماراً واسعاً في المناطق المتضررة، وتسبب في تدمير مئات المنازل، لاسيما في القرى الجبلية والنائية.

وأشار إلى أن وزير الداخلية، سراج الدين حقاني، أصدر تعليمات إلى المسؤولين المحليين والأجهزة الأمنية والخدمية بالتوجه إلى المناطق المنكوبة وتقديم استجابة شاملة وسريعة. وأكد أن جميع الفرق الميدانية في طالبان من الأمن والصحة والنقل والإمداد الغذائي تعمل حالياً بوتيرة متسارعة لإيصال المساعدات إلى المتضررين، رغم انقطاع الطرق وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق.

وكانت إدارة مكافحة الكوارث في طالبان، أعلنت أن الزلزال ضرب ولاية كنر شرقي أفغانستان، مخلفاً قتلى وجرحى في محافظات وته بور، مانوكي، ووادي جبه، وسوكي، ونورغل.

البحث عن ناجين مستمر

وقبلها، قالت السلطات إن هناك مخاوف من مقتل وإصابة المئات في زلزال بقوة 6 درجات ضرب إقليم كونار الوعر في شمال شرق أفغانستان، في حين واصل رجال الإنقاذ البحث عن ناجين بين أنقاض المنازل.

ووفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، ضرب الزلزال الذي بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر في الساعة 19:17 بتوقيت غرينتش، قبل منتصف الليل بالتوقيت المحلي، مقاطعة ننجارهار في شرق أفغانستان بالقرب من الحدود مع باكستان.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال وقع على عمق 8 كيلومترات.

وقالت وزارة الصحة إنه لم يتم بعد جمع أرقام دقيقة للضحايا في منطقة القرى المتفرقة التي لها تاريخ طويل من الزلازل والفيضانات.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية في بيان "عدد القتلى والمصابين مرتفع، لكن نظراً لصعوبة الوصول إلى المنطقة فإن فرقنا لا تزال في الموقع".

وقال نجيب الله حنيف، مسؤول الإعلام المحلي، إن مئات المصابين نقلوا إلى المستشفى، مع احتمال ارتفاع الأعداد مع ورود التقارير من المناطق النائية التي بها عدد قليل من الطرق.

وقال مسؤولون إن رجال الإنقاذ يعملون في عدة مناطق بالإقليم الجبلي الذي ضربه زلزال عند منتصف الليل على عمق عشرة كيلومترات وأدى لتسوية المنازل بالطين والحجارة على الحدود مع إقليم خيبر باختون خوا (الإقليم الحدودي الشمالي الغربي) الباكستاني.

وتتعرض أفغانستان لزلازل تسفر عن سقوط قتلى، وخاصة في سلسلة جبال هندوكوش.

وأدت سلسلة من الزلازل في غرب البلاد إلى مقتل أكثر من ألف شخص العام الماضي، مما يؤكد ضعف أحد أفقر بلدان العالم في مواجهة الكوارث الطبيعية.