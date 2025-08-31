وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيانٍ لها اليوم، أنها دفعت 30 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث الذي وقع بنطاق محافظة مطروح المصرية، ونقلت 55 مصابًا إلى مستشفى الضبعة المركزي، و39 مصابًا في مستشفى رأس الحكمة، ونقلت الجثامين الثلاثة إلى مشرحة مستشفى رأس الحكمة.
وأشار البيان إلى أن الوزارة دفعت أطقمًا طبية لدعم المستشفيات المستقبلة للحالات، ورفعت حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة مطروح المصرية والمحافظات المجاورة لها لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر انقلاب قطار في مصر يخلف 3 قتلى و 94 مصابا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.