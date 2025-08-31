انقلاب قطار في مصر يخلف 3 قتلى و 94 مصابا

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 94 آخرون، إثر انقلاب قطار رُكاب بعد خروج 7 عربات عن القضبان في القطار المتجه من محافظة مطروح إلى محافظة القاهرة.

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيانٍ لها اليوم، أنها دفعت 30 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث الذي وقع بنطاق محافظة مطروح المصرية، ونقلت 55 مصابًا إلى مستشفى الضبعة المركزي، و39 مصابًا في مستشفى رأس الحكمة، ونقلت الجثامين الثلاثة إلى مشرحة مستشفى رأس الحكمة.

وأشار البيان إلى أن الوزارة دفعت أطقمًا طبية لدعم المستشفيات المستقبلة للحالات، ورفعت حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة مطروح المصرية والمحافظات المجاورة لها لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية اللازمة.