مقتل رئيس وزراء الحوثيين ووزراء آخرين في غارات إسرائيلية

أعلن الحوثيون رسمياً اليوم السبت مقتل رئيس حكومتهم (غير المعترف بها دولياً) أحمد غالب الرهوي، مع عدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية يوم الخميس الماضي على صنعاء.

كما أوضحت الجماعة في بيان أن إسرائيل "استهدفت رئيس الحكومة وعددا من الوزراء خلال ورشة عمل اعتيادية كانت تقيمها الحكومة لتقييم نشاطها وأدائها خلال عام من عملها"، في العاصمة صنعاء.

وأضافت أن "عدداً من الوزراء أصيبب بجروح متوسطة وخطيرة، وهم تحت العناية الصحية"، دون أن تحدد عددهم الدقيق.

إلى ذلك أكد الحوثيون أن "تصريف الأعمال" مستمر، من أجل استمرارية المؤسسات

يأتى ذلك بعدما نفت الجماعة يوم الخميس الماضي مقتل أيا من قادتها العسكريين، واصفة الضربة الإسرائيلية بالفاشلة.

في حين أكدت مصادر يمنية مقربة من عائلة الرهوب أنه قتل جراء الغارات.

ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر 2023، أطلق الحوثيون بشكل مستمر صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل تم اعتراض معظمها.

كما شنوا عشرات الهجمات على سفن تجارية بزعم ارتباطها بإسرائيل، متوعدين بالمزيد من أجل "مساندة الشعب الفلسطيني في غزة".

في حين نفذت الولايات المتحدة وإسرائيل عشرات الغارات والضربات على المواقع الحوثية في اليمن، قبل أن تعلن واشنطن قبل أشهر وقف النار، فيما أكد الجانب الإسرائيلي أنه سيواصل ضرب الجماعة المدعومة إيرانيا.