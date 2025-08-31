الجيش الإسرائيلي يصعد عملياته العسكرية حول غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

صعد الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية حول مدينة غزة، منهياً توقفاً مؤقتاً لإطلاق النار هناك كان يسمح بتسليم المساعدات، فيما سقط عشرات الضحايا جراء قصف عنيفة، استهدف مختلف مناطق القطاع، وشمل مخبزاً وخياماً للنازحين. وتمضي إسرائيل قدماً في خطتها للسيطرة الكاملة على قطاع غزة، بدءاً بمدينة غزة، بعد ما يقارب من 23 شهراً من اندلاع الحرب.

وتصاعدت حدة الهجوم على مدينة غزة تدريجياً خلال الأسبوع المنصرم، وقالت إسرائيل إن على المدنيين المغادرة إلى جنوب القطاع.

وقال مسؤولون عسكريون إسرائيليون إن 7 جنود أصيبوا جرّاء انفجار عبوة ناسفة في حي الزيتون بمدينة غزة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جندياً واحداً أصيب بجروح متوسطة، بينما أصيب الستة الآخرون بجروح طفيفة في الحادث الذي وقع خلال الليل.

وأضافت أن 5 من الجنود الستة ذوي الإصابة الطفيفة تلقوا العلاج وخرجوا من المستشفى.

بدوره، ذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة «أوتشا»، أن نحو مليون شخص في شمال قطاع غزة، يواجهون أخطار النزوح، في ظل استمرار الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة، وتصنيفه المدينة «منطقة قتال خطرة». وأضاف «أوتشا» في بيان: «قرار إسرائيل تصنيف مدينة غزة كمنطقة قتال خطرة سيضاعف المخاطر على حياة السكان، ويعوق وصول عمال الإغاثة، وقدرتهم على تقديم الدعم».

وفي السياق، أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة أن 1500 مبنى سكني دمره الجيش الإسرائيلي بالكامل في حي الزيتون منذ مطلع أغسطس الجاري.

وأضاف الدفاع المدني، في بيان له، أن لجنة حقوق الإنسان قامت بزيارة مقر الدفاع المدني في محافظة خان يونس، وذلك لأخذ إفادات عدد من المصابين من طاقم الدفاع المدني الناجين من مجزرة مجمع ناصر الطبي، والاستماع إلى شهاداتهم حول ما تعرضوا له من استهداف مباشر خلال أداء واجبهم الإنساني.

وأعلنت السلطات الصحية في غزة، أمس، وصول 66 ضحية و345 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية من جراء استمرار العدوان الإسرائيلي والقصف المكثف على مدن وأحياء القطاع.

وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية بمقتل 12 شخصاً وإصابة آخرين، بمجزرة إسرائيلية جراء استهداف الطائرات الحربية تجمعاً لخيام النازحين قرب مسجد أبو بكر الصديق بحي النصر غربي مدينة غزة.

وأضافت أن 5 أشخاص ارتقوا وآخرين أصيبوا جراء استهداف الجيش الإسرائيلي منتظري المساعدات جنوب وادي غزة، وسط القطاع، مشيرة إلى مقتل 4 وإصابة عدد آخر، في قصف إسرائيلي على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. كما نفذ الجيش الإسرائيلي غارة جوية استهدفت مخبزاً في حي النصر غربي مدينة غزة، أسفرت عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وقالت السلطات الصحية: إن حصيلة العدوان ارتفعت منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 63371 قتيلاً و159835 إصابة. وأضافت أن عدد ضحايا المساعدات الإنسانية الذين وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الماضية بلغ 15 قتيلاً و206 إصابات؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للضحايا إلى 2218 قتيلاً، وأكثر من 16434 إصابة.