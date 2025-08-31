«الصليب الأحمر»: من المستحيل تنفيذ إجلاء جماعي لسكان مدينة غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

نددت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، أمس، بخطط إسرائيل لإخلاء مدينة غزة من سكانها تمهيداً للسيطرة العسكرية عليها، مؤكدة أنه من المستحيل تنفيذ عملية إجلاء جماعية بصورة آمنة.

وقالت سبولياريتش في بيان: «من المستحيل تنفيذ إجلاء جماعي لسكان مدينة غزة بطريقة آمنة وكريمة في ظل الظروف الحالية»، واصفة خطط الإجلاء بأنها «ليست غير قابلة للتنفيذ فحسب، بل لا يمكن فهمها».

وأضافت: «عملية إجلاء كهذه ستؤدي إلى حركة انتقال سكان هائلة لا يمكن لأي منطقة في قطاع غزة استيعابها نظراً إلى حجم الدمار اللاحق بالمنشآت المدنية والنقص الحاد في الأغذية والمياه والملاجئ والرعاية الطبية».

وتقدّر الأمم المتحدة أنّ عدد سكّان محافظة غزة التي تضم مدينة غزة والمناطق المحيطة بها، يصل إلى نحو مليون نسمة.

وقالت سبولياريتش: إن أي أمر بالإخلاء «سيفرض على مدنيين يعانون أساساً من صدمة ناجمة عن القتال المتواصل منذ أشهر، ويخافون مما ستحمل إليهم الأيام المقبلة».

وأشارت إلى أن «الكثيرين يعجزون عن تلبية أوامر الإخلاء لأنهم يتضورون جوعاً وهم مرضى ومصابون أو يعانون إعاقات جسدية»، مشددة على أن «كل المدنيين مشمولون بالقانون الدولي الإنساني، أغادروا أم بقوا في المكان، ويجب أن يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم».

وذكّرت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن «القانون الدولي الإنساني يفترض أنه عند إصدار أوامر إخلاء، ينبغي أن تبذل إسرائيل كلّ ما في وسعها لتأمين ظروف لائقة للمدنيين من ملجأ ونظافة صحية ورعاية صحية وسلامة وغذاء، ولضمان عدم فصل العائلات».

غير أنه «يتعذّر استيفاء هذه الشروط حالياً في غزة، ما يجعل أيّ إخلاء غير قابل للتنفيذ، وأيضاً غير مفهوم في الظروف الراهنة»، بحسب سبولياريتش.

وجدّدت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات على نطاق واسع إلى القطاع. وحذرت من أن أيّ تصعيد إضافي للنزاع لن يؤدّي سوى إلى مزيد من القتلى والدمار والنزوح.