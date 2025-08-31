«الأونروا»: 660 ألف طفل في غزة خارج المدارس للعام الثالث

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس، إن 660 ألف طفل في قطاع غزة خارج مقاعد الدراسة للعام الثالث على التوالي بسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 23 شهراً. وأضافت «الأونروا»، في بيان، أن «الحرب في غزة هي حرب على الأطفال ويجب أن تتوقف، يجب حماية الأطفال في جميع الأوقات». وأكدت حق الأطفال في التعلم، موضحة أن هناك 660 ألف طفل خارج مقاعد الدراسة للسنة الثالثة على التوالي بسبب الحرب. وتابعت الوكالة الأممية: «في غزة، الأطفال مهددون بأن يصبحوا جيلاً ضائعاً».

ودعت إلى ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والسماح للأطفال بالعودة إلى مدارسهم وحياتهم.

ويوم الخميس الماضي، أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية افتتاح العام الدراسي الجديد بالضفة الغربية مطلع سبتمبر المقبل. وأوضحت الوزارة أن قطاع غزة يضم نحو 700 ألف طالب مع وقف التنفيذ بعد عامين من الحرمان والاستهداف.

وأشارت إلى أن 70 ألف طالب حرموا من التقدم لمرحلة الثانوية العامة على مدى عامين دراسيين.

ومنذ بدء الحرب، قتلت إسرائيل في قطاع غزة أكثر من 17 ألفاً و85 طالباً مدرسياً، وما يزيد على ألف و261 طالباً جامعياً، وأصابت أكثر من 25 ألفاً و213 طالباً مدرسياً، وألفين و671 طالباً جامعياً، وفق أحدث إحصائيات الوزارة للفترة بين 7 أكتوبر 2023 و26 أغسطس 2025.