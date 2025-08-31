النرويج: انهيار أرضي يجرف طريقا وخط سكك حديد

ابوظبي - سيف اليزيد - جَرَف انهيار أرضي في غرب النرويج جزءا من طريق سريع وخطا للسكك الحديد يبلغ طوله عشرات الأمتار، اليوم السبت، ما أسفر عن مقتل شخص، حسبما أفادت السلطات.

وأظهرت صور، نشرتها وسائل إعلام نرويجية، وجود حفرة ضخمة تعبر الطريق السريع E6 وخط السكك الحديد الذي يمتد على طول الطريق في "ليفانجر"، حيث وقع الانهيار الأرضي.

وقالت شرطة منطقة "ترونديلاغ"، في بيان، إنّ رجلا دنماركيا كان يعمل في الموقع، بات في عداد المفقودين ويرجح أنه توفي.

وأخلي منزلان بالقرب من موقع الانهيار الأرضي.

وقالت الشركة العامّة المسؤولة عن إدارة البنية التحتية للسكك الحديد النرويجية لشبكة "ان آر كاي" التلفزيونية، إنها تقوم بأعمال لتثبيت التربة على طول الخط.

ولكنّها أضافت أنّ من السابق لأوانه الجزم بأن هذا العمل قد يكون سبب حدوث الانهيار الأرضي.

كذلك نقلت "ان آر كاي" عن خبراء قولهم إنّ تربة هذا الموقع تتكون في معظمها من الطين، ما قد يتسبب بمثل هذه الظواهر.