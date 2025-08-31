اخبار العالم

النرويج: انهيار أرضي يجرف طريقا وخط سكك حديد

0 نشر
0 تبليغ

  • النرويج: انهيار أرضي يجرف طريقا وخط سكك حديد 1/2
  • النرويج: انهيار أرضي يجرف طريقا وخط سكك حديد 2/2

ابوظبي - سيف اليزيد - جَرَف انهيار أرضي في غرب النرويج جزءا من طريق سريع وخطا للسكك الحديد يبلغ طوله عشرات الأمتار، اليوم السبت، ما أسفر عن مقتل شخص، حسبما أفادت السلطات.
وأظهرت صور، نشرتها وسائل إعلام نرويجية، وجود حفرة ضخمة تعبر الطريق السريع E6 وخط السكك الحديد الذي يمتد على طول الطريق في "ليفانجر"، حيث وقع الانهيار الأرضي.
وقالت شرطة منطقة "ترونديلاغ"، في بيان، إنّ رجلا دنماركيا كان يعمل في الموقع، بات في عداد المفقودين ويرجح أنه توفي.

وأخلي منزلان بالقرب من موقع الانهيار الأرضي.
وقالت الشركة العامّة المسؤولة عن إدارة البنية التحتية للسكك الحديد النرويجية لشبكة "ان آر كاي" التلفزيونية، إنها تقوم بأعمال لتثبيت التربة على طول الخط.
ولكنّها أضافت أنّ من السابق لأوانه الجزم بأن هذا العمل قد يكون سبب حدوث الانهيار الأرضي.
كذلك نقلت "ان آر كاي" عن خبراء قولهم إنّ تربة هذا الموقع تتكون في معظمها من الطين، ما قد يتسبب بمثل هذه الظواهر.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا