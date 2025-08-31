جيروزاليم بوست: ثقة إسرائيلية في تصفية أبوعبيدة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: أكد جيش الدفاع الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، اليوم السبت، في بيان مشترك، أن الجيش نفذ غارة استهدفت قيادياً بارزاً في حركة حماس في مدينة غزة، وتحديداً أبو عبيدة المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس.

وقالت "جيروزاليم بوست" إن أبو عبيدة، كان هدفًا للغارة. وصرح مسؤولون إسرائيليون للصحيفة بأنهم متفائلون بمقتله في الغارة. إلا أنه لم يتم تأكيد وفاته بعد. واستهدفت الغارة الطابقين الأول والثاني من مبنى سكني.

وكان المكان المستهدف في الغارة في شمال مدينة غزة، حيث ورد أن المتحدث العسكري باسم حماس أبو عبيدة كان متواجداً في هذا الموقع في 30 أغسطس (آب) 2025.

وكان المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، قد أكد الجمعة، أن رهائن إسرائيليين تم احتجازهم إلى جانب المقاتلين في حماس في نفس الظروف الخطيرة، في حين تكثف إسرائيل استعداداتها لاجتياح شامل لمدينة غزة .

وقالت حماس: "سنحافظ على حياة الأسرى قدر استطاعتنا. سيبقون مع مقاتلينا في مواقع المواجهة، معرضين للمخاطر نفسها". وحذر المتحدث باسم حماس من أن توسع جيش الدفاع الإسرائيلي في عملياته سيزيد من فرص أسر جنوده. كما هدد بأن عناصر حماس في حالة تأهب قصوى، وسيلقنون جيش الدفاع الإسرائيلي ما وصفه بـ"درس قاس". وأضافت حماس أنه مقابل كل رهينة يقتل نتيجة للعمل العسكري الإسرائيلي، فإنها ستنشر اسم الفرد وصورته ودليل وفاته.

وقال جيش الدفاع الإسرائيلي إنه اتخذ قبل الغارة خطوات للتخفيف من الأضرار التي لحقت بالمدنيين، بما في ذلك استخدام الذخيرة الدقيقة، والمراقبة الجوية، والاستخبارات.