وفد مجلس الشيوخ الأمريكي يصل إلى العريش تمهيدا لزيارة معبر رفح

القاهرة - كتب محمد نسيم - وصل وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم السبت، إلى مطار العريش الدولي في محافظة شمال سيناء المصرية، في إطار زيارة تهدف إلى تفقد معبر رفح من الجانب المصري، ومخازن المساعدات الإنسانية.

وتعكس الزيارة توجهًا مصريًا مكثفًا نحو رسم ترتيبات مرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة ، بالتوازي مع تركيز القاهرة جهودها لاستعادة المسار التفاوضي سعيًا نحو إبرام اتفاق للإفراج عن المحتجزين ووقف إطلاق النار.

وذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الزيارة تأتي لمتابعة جهود إدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر المعبر.

وتواصل مصر تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني وأكدت الجاهزية الكاملة لدخول آلاف الشاحنات من المساعدات للقطاع فور إزالة المعوقات الإسرائيلية، وتسليط الضوء على الجهود المصرية الدؤوبة لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي والطبي للفلسطينيين.

المصدر : وكالات - قناة القاهرة الإخبارية