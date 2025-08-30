اخبار العالم

ماكرون: الكارثة الإنسانية في غزة غير مقبولة

0 نشر
0 تبليغ

ماكرون: الكارثة الإنسانية في غزة غير مقبولة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة غير مقبولة، مشددا على أن المجاعة التي أعلنتها الأمم المتحدة نتيجة مباشرة لعرقلة إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

جاءت تصريحات ماكرون خلال انعقاد مجلس الوزراء المشترك الفرنسي - الألماني في مدينة تولون جنوبي فرنسا، أمس الجمعة، بمشاركة المستشار الألماني فريدريش ميرتس.

وأوضح ماكرون أنه بحث مع ميرتس الوضع في الشرق الأوسط، وقال: "أريد أن أقول إن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة غير مقبولة".

وأضاف أن "الوضع الذي أعلنته الأمم المتحدة باعتباره مجاعة هو نتيجة مباشرة لعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وشدّد على أن إنهاء الهجمات الإسرائيلية وإيصال المساعدات الإنسانية، وعقد مفاوضات بمشاركة جميع الأطراف، أمور ضرورية لتحقيق السلام.

وأردف: "إلى جانب وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة، فإن السلام الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين لا يمكن أن يتحقق إلا في إطار حل الدولتين".

المصدر : وكالات

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا