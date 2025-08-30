تركيا تعلن قطع كامل العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل وإغلاق مجالها الجوي

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، أن أنقرة قررت قطع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إسرائيل بشكل كامل، إلى جانب إغلاق الأجواء التركية أمام الطائرات الإسرائيلية، في خطوة قال إنها تأتي ردًا على "المجازر الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة .

وأضاف فيدان أن إسرائيل تواصل تنفيذ خطط تهدف إلى احتلال جميع أراضي غزة، وتسعى، بدعم أمريكي "غير محدود"، إلى القضاء على حل الدولتين. وأكد أن الهدف الواضح لتل أبيب هو جعل غزة غير قابلة للعيش لإجبار سكانها على الرحيل، مستخدمةً في ذلك سياسة تجويع ممنهجة ومنع دخول المساعدات الإنسانية، وهو ما أدى إلى مقتل آلاف الفلسطينيين.

وانتقد وزير الخارجية التركي عجز النظام الدولي عن تحمل مسؤولياته لوقف ما يجري، لافتًا إلى أن السياسات الإسرائيلية تتجاوز غزة لتشمل القدس والضفة الغربية وسوريا ولبنان وإيران، حيث تعمل على إدخال المنطقة في حالة فوضى شاملة.

وأشار فيدان إلى أن وزراء إسرائيليين متطرفين والمستوطنين يسعون إلى رفع مستوى التوتر من خلال اقتحامات المسجد الأقصى، مشددًا على أن "العقلية الإسرائيلية لا تعترف بالقوانين الدولية وتضرب بها عرض الحائط".

وأكد أن تركيا تواصل مساعيها بالتعاون مع قطر ومصر لإيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية، مضيفًا أن أنقرة لن تسمح باستمرار السياسات الإسرائيلية التي تستهدف زعزعة استقرار المنطقة.

