تل أبيب تحرج أنقرة.. طائراتنا ليست ممنوعة في الأجواء التركية!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يوم الجمعة إن أنقرة "قطعت تماما" التجارة مع إسرائيل وأغلقت المجال الجوي التركي أمام إسرائيل، في حين قالت شركات الطيران الإسرائيلية إنها لم تتلق أي تعليمات بهذا الشأن، ولا يوجد أي جديد.

وأوضح مصدر دبلوماسي تركي في وقت لاحق أن فيدان كان يقصد فقط أن الرحلات الجوية الحكومية الإسرائيلية والرحلات الجوية التي تحمل أسلحة إلى إسرائيل سيتم إبعادها من أجواء تركيا.

وأضاف المصدر أن "تصريحات الوزير تتعلق بالرحلات الجوية الإسرائيلية الرسمية والرحلات التي تحمل أسلحة أو ذخيرة إلى إسرائيل. وهذا لا ينطبق على الرحلات التجارية العابرة".

وجاء هذا التوضيح بعد أن صرح مسؤولون إسرائيليون في وقت سابق لصحيفة تايمز أوف إسرائيل بأنهم يعتقدون أن وزير خارجية تركيا كان ببساطة يعرض، مع بعض الأخطاء، الإجراءات التي اتخذتها تركيا بالفعل ضد إسرائيل بشأن الحرب ضد حماس في غزة.

ماذا قال وزير خارجية تركيا؟

وقال فيدان في جلسة برلمانية استثنائية بشأن الهجمات الإسرائيلية على القطاع: "لقد قطعنا تجارتنا مع إسرائيل بشكل كامل، وأغلقنا موانئنا أمام السفن الإسرائيلية، ولا نسمح للسفن التركية بالذهاب إلى موانئ إسرائيل".

وأضاف "نحن لا نسمح لسفن الحاويات التي تحمل أسلحة وذخائر إلى إسرائيل بدخول موانئنا، ولا للطائرات بدخول مجالنا الجوي"، دون الخوض في تفاصيل.

قال فيدان أيضًا إن تركيا مستعدة لإسقاط مساعدات جوية إلى غزة. وقال للنواب: "خططنا جاهزة؛ بمجرد موافقة الأردن، سنكون مستعدين للانطلاق".

ولم تعلق الحكومة الإسرائيلية بشكل فوري على تصريحات فيدان، التي جاءت بعد يوم من تقرير قناة الحدث السعودية الذي أفاد بأن غارة إسرائيلية في منطقة دمشق ليل الأربعاء الخميس أدت إلى تفكيك أجهزة مراقبة تركية مخصصة لمراقبة إسرائيل.

وردا على تصريح فيدان، حثت حماس "تركيا، وكذلك الدول العربية والإسلامية ودول العالم الحرة، على تصعيد الإجراءات العقابية ضد إسرائيل، وقطع جميع العلاقات معها، والعمل على عزلها - لإجبارها على وقف الإبادة الجماعية وتدمير غزة".

ورغم تصريح فيدان، فإن الطائرات الإسرائيلية ظلت تعمل في المجال الجوي التركي، الجمعة، ولم تتلق أي تعليمات بخلاف ذلك، حسبما ذكرت إذاعة الجيش.

المجال الجوي لم يُغلق

في أعقاب ورود تقارير عن قرار تركيا إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية، أفادت شركة أركيا للطيران الإسرائيلي لصحيفة تايمز أوف إسرائيل: "في أعقاب ورود تقارير عن قرار تركيا إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية، تتواصل أركيا مع السلطات المعنية. في هذه المرحلة، لم نتلق أي تعليمات تشغيلية".

وقالت الشركة لصحيفة تايمز أوف إسرائيل إن "المجال الجوي لم يُغلق".

وقالت الشركة: "رحلاتنا تسير حسب الجدول الزمني المحدد دون أي تغييرات، ونحن على تواصل منتظم مع هيئة الطيران المدني".

وكانت مصادر ملاحية قالت لرويترز الأسبوع الماضي إن سلطات الموانئ التركية بدأت بشكل غير رسمي في مطالبة وكلاء الشحن بتقديم خطابات تؤكد أن السفن غير مرتبطة بإسرائيل ولا تحمل بضائع عسكرية أو خطرة متجهة إلى البلاد.

وقال مصدر أيضا إن السفن التي تحمل العلم التركي سوف يتم منعها من الرسو في الموانئ الإسرائيلية.

تركيا تعاقب إسرائيل تدريجياً

ولكن هناك إيتان كوهين ياناروكاك، الخبير في الشؤون التركية في مركز موشيه ديان لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا في جامعة تل أبيب، والذي يعتبر تصريح فيدان الأخير موثوقاً ودراماتيكياً.

قال ياناروجاك: "تتبنى تركيا استراتيجية عقاب تدريجية ضد إسرائيل. عندما أعلنت إسرائيل نيتها شنّ هجوم على مدينة غزة، فرضت أنقرة عقوبات بحرية منعت السفن الإسرائيلية من زيارة الموانئ التركية. واليوم، عقب ورود أنباء عن شنّ جيش الدفاع الإسرائيلي غارة خارج الحدود ضد مواقع للجيش السوري، حيث كانت تركيا تمتلك أجهزة استخبارات لتتبع أنشطة القوات الإسرائيلية، اتخذت أنقرة قرارًا جديدًا وأغلقت مجالها الجوي أمام الخطط الإسرائيلية".

وقال "إن هذه الخطوة غير مسبوقة بالتأكيد، ولن يكون من السهل التراجع عنها في المستقبل". وكانت تركيا، وهي من أبرز المؤيدين لحركة حماس، من أشد المنتقدين لسلوك إسرائيل في غزة.

الصادرات والواردات مستمرة "في هدوء"

وفي العام الماضي، قالت تركيا إنها أوقفت جميع الصادرات والواردات من وإلى إسرائيل، على الرغم من أن البعض قيل إنه واصل ذلك بهدوء.

بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 6.8 مليار دولار أميركي في عام 2023، وكانت تركيا خامس أكبر مصدر للسلع المستوردة لإسرائيل. تربط إسرائيل وتركيا اتفاقيات تجارة حرة منذ منتصف التسعينيات.

وكانت إسطنبول أيضًا وجهة شهيرة للسياح الإسرائيليين منذ فترة طويلة، حيث سافر العديد منهم على الخطوط الجوية التركية واستخدموا مطار أتاتورك في تركيا كخيار أرخص للربط بين الرحلات الجوية إلى وجهات في أوروبا وأماكن أخرى.

قبل هجوم حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، الذي أشعل فتيل الحرب على غزة، كانت الخطوط الجوية التركية رابع أكبر شركة طيران في مطار بن غوريون الإسرائيلي. في أبريل (نيسان)، تخلت شركات الطيران التركية عن مواعيد رحلاتها في المطار.