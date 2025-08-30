الكرملين يدلي بتصريح عن لقاء بوتين وزيلينسكي المحتمل

ابوظبي - سيف اليزيد - قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، إن روسيا لا تستبعد عقد لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مسعى لتحقيق السلام، ولكن أي قمة يجب أن تتبع الشروط التي تم الاتفاق عليها مسبقا.

وأضاف بيسكوف، في حديثه للوكالات الإخبارية الروسية، أن "بوتين يعتقد أن أي اجتماع على مستوى رفيع يجب أن يكون معدا جيدا وأن يؤكد النتائج المحققة على مستوى الخبراء".

جاءت تصريحات بيسكوف ردا على تصريحات للمستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي قال أمس الخميس، إنه لا يتوقع حاليا إجراء محادثات بين بوتين وزيلينسكي.

خلال اجتماع في البيت الأبيض يوم الاثنين الماضي، مع زيلينسكي وميرتس وقادة أوروبيين آخرين، أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أن مثل هذه القمة يمكن أن تعقد في غضون أسبوعين.

ولكن حتى في ذلك الوقت، قال الكرملين إن روسيا كانت مستعدة لعقد اجتماع ثنائي على مستوى أعلى من ذي قبل مثل المحادثات بين وزراء الخارجية.

وقال بيسكوف "لا زلنا مهتمين ومستعدين لمثل هذه المفاوضات".