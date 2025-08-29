ترامب يلغي حماية الشرطة السرية لكمالا هاريس

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب حماية جهاز الخدمة السرية لنائبة الرئيس السابقة، كمالا هاريس، ومنافسته الديمقراطية في انتخابات 2024.

أكدت كيرستن ألين، كبيرة مستشاري هاريس، القرار. وقالت المستشارة: "نائبة الرئيس ممتن لجهاز الخدمة السرية الأميركي على احترافيته وتفانيه والتزامه الراسخ بالسلامة".

عادةً، يتلقى نواب الرؤساء حماية أمنية لمدة ستة أشهر من جهاز الخدمة السرية بعد مغادرتهم مناصبهم، على الرغم من تمديدها إلى 18 شهرًا للسيدة هاريس، وفقًا للمسؤولين.

في البداية، مدد الرئيس آنذاك جو بايدن ترتيباتها الأمنية إلى عام واحد، أو يناير 2026، وفقًا للتقارير.

ومع ذلك، صرّح مسؤول في جهاز الخدمة السرية لشبكة "إن بي سي" بأن السيد بايدن وقّع لاحقًا مذكرة تنفيذية في يناير/كانون الثاني، تزيد بموجبها فترة حماية نائب الرئيس آنذاك إلى 18 شهرًا.

حماية الرؤساء السابقين

ويحظى الرؤساء الأميركيون السابقون بحماية جهاز الخدمة السرية مدى الحياة.

ومن المقرر أن تبدأ السيدة هاريس، التي خسرت الانتخابات الرئاسية لعام 2024 أمام السيد ترامب، جولة ترويجية لمذكراتها بعنوان "107 أيام" قريبًا.

وكانت المرشحة الديمقراطية لمدة 107 أيام بعد انسحاب السيد بايدن من السباق في الأسابيع التي أعقبت مناظرة صعبة ضد السيد ترامب.

كما أنهى السيد ترامب الحماية الأمنية الفيدرالية لآخرين، بمن فيهم مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون. وفي الأسبوع الماضي، داهم عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل السيد بولتون في ماريلاند.

وفي مارس/آذار، أنهى الرئيس الحماية الممنوحة لطفلي السيد بايدن، هانتر وآشلي بايدن.

ولم تستبعد السيدة هاريس احتمال ترشحها للرئاسة في عام 2028. وأعلنت في يوليو/تموز أنها لن تترشح لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا في عام 2026.